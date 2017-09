Ultima settimana all'OMBRA DEL COLOSSEO!

Gli Ofenbach, fenomeno dance del momento, si esibiranno ancora una volta a Roma sabato 9 settembre: dopo il concerto sul palco di Amici e al Wind Summer Festival, questa sarà l’ultima occasione per ascoltarli dal vivo prima della fine dell’estate.

L’appuntamento è alla discoteca Le Terrazze, allestita presso il Palazzo dei Congressi dell’Eur.

Il duo francese, che quest’anno ha scalato le classifiche con la hit “Be Mine”, sarà l’ospite principale di una serata interamente dedicata alla musica dance: al termine del loro spettacolo infatti, si alterneranno alla consolle diversi dj del panorama internazionale house commerciale.

Gli Ofenbach sono un duo di dj formato dai parigini César de Rumel e Dorian Lauduique.

Amici dai tempi della scuola, hanno cominciato a fare musica ispirandosi ai grandi del rock and roll come i Rolling Stones e i Led Zeppelin. Nel 2014 si spostano nel mondo dell’elettronica e pubblicano i remix di “Hold Back The River” di James Bay e “Under The Sun” di Andreas Moe. Fondati gli Ofenbach, iniziano anche a scrivere brani originali, unendo la passione per il rock e il folk con il sound del pop moderno.

Il grande successo è arrivato quest’anno, con il singolo dance “Be Mine”, pluripremiato in tutta Europa e certificato disco di diamante in Francia.

Info

Ofenbach - César de Rumel & Dorian Lauduique

Sabato 9 settembre 2017 - ore 23:30

Discoteca Le Terrazze (Palazzo dei Congressi) - Piazza John Kennedy 1

Biglietti sul sito www.ticketone.it