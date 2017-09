Ultima settimana all'OMBRA DEL COLOSSEO!

Venerdì 8 settembre 2017, alle ore 20.00, a Villa Massimo si svolge il 10˚ anniversario di electric campfire. Come da tradizione, il rinomato festival di musica elettronica apre il nuovo anno accademico dopo la pausa estiva dell’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo.

“È l’ultimo anno di electric campfire” dichiara Joachim Blüher, Direttore di Villa Massimo, e continua “ci saranno delle novità, potrete rallegrarvene. Villa Massimo sta ridimensionando con piena intenzione i suoi eventi”.

In occasione del 10°anniversario di electric campfire i musicisti partecipanti al concerto si esibiranno in gruppi con delle performance create esclusivamente per la serata. Inoltre, verrà presentato anche l’ultimo gruppo entrato nell’etichetta raster-media: gli Island People. Sul palco di Villa Massimo negli anni passati si sono esibiti artisti come Alva Noto, Byetone, Frank Bretschneider, Dasha Rush, Robert Lippok, Atom™, Kangding Ray, Senking, Annes-James Chaton, Kyoka, Pomassl, emptyset, Grischa Lichtenberger e molti altri.

Da maggio 2017 la raster-noton, i cui fondatori erano Carsten Nicolai e Olaf Bender, si è riorganizzata in raster-media e NOTON. Quest’ultima è amministrata da Carsten Nicolai, musicista conosciuto con lo pseudonimo di alva noto. Dal 2007, l’anno in cui Carsten Nicolai è stato borsista di Villa Massimo, il festival si è svolto a Roma. Le due etichette raster–media e NOTON continueranno ad avere progetti in comune: l’electric campfire di quest’anno ne è un esempio.

INFORMAZIONI

ELECTRIC CAMPFIRE 2017

Venerdì, 8 settembre 2017, ore 20.00

Accademia Tedesca Roma Villa Massimo

Largo di Villa Massimo 1-2, 00161 Roma

INGRESSO: Solo tramite registrazione su www.villamassimo.de/it il 6 settembre 2017 dalle 12.00 (fino ad esaurimento posti)

