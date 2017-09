Ultima settimana all'OMBRA DEL COLOSSEO!

Parte il 10 settembre la rassegna Agorà – Teatro e Musica alle Radici, la manifestazione organizzata dall'associazione culturale IlNaufragarMèDolce che, fino al 30 settembre, porta lo spettacolo dal vivo fuori dai consueti spazi teatrali e musicali. Organizzata all'interno della manifestazione Estate Romana, finanziata dal Comune di Roma Capitale e con un contributo della Regione Lazio, la manifestazione vede l'alternarsi di una serie di eventi nelle periferie storiche di Roma. Diversi gli spettacoli a cui sarà possibile assistere, partecipando attivamente, presso l’Anfiteatro ‘Colosseo di Pietralata’.

La protagonista del primo appuntamento sarà la musica, grazie all’incontro di Raiz, cantante degli Almamegretta, con Giuseppe De Trizio dei Radicanto. Un concerto, dunque, fatto di una musica immaginaria, mediterranea, meticcia. Un lavoro nuovo, potente e raffinato al tempo stesso, in cui l'universo sonoro di voci che si intrecciano a ritmi cadenzati, gli echi delle corde, delle pelli e dei papiri, scivolano come rivoli di un racconto che sembra non avere mai fine.

Brani d'autore di Raiz e degli Almamegretta riletti con ritmicità ed eleganza in una chiave destrutturata e riportata in filigrana alla propria essenza: la dimensione del viaggio. Cantighe sefardite, salmi, canzone napoletana, fado portoghese, ritmi nordafricani, mediorientali, asiatici: lingue e linguaggi che si inseguono, una "democrazia del pentagramma", il mediterraneo come una realtà panregionale, senza frontiere. Parole che si fanno suono non nel senso che diventano testo di una canzone, ma che evocano la canzone. In un momento storico in cui tutto è ultraparcellizzato, nel mondo del lavoro come nell’arte, abbiamo pensato ad un’operazione di interazione come questa: una cosa che oggi è desueta ma che era all’ordine del giorno solo l’altro ieri… Ci piace pensare che le espressioni artistiche, benchè di varia natura, siano sempre il risultato di interazione e reciproca influenza: e così l’atmosfera di un concerto piuttosto che di un disco sono spesso il risultato di altri ascolti, di visioni di film o contemplazione di opere di arte figurativa, oltre che naturalmente del personale vissuto degli artisti che lo propongono.

RAIZ & RADICANTO

Musica Immaginaria Mediterranea

10 settembre 2017

ore 21.00

Anfiteatro di via Bombicci (Pietralata)

Per info e prenotazioni:

Ingresso Libero

