XXXII edizione del Romaeuropa Festival: cento giorni di eventi nella Capitale

Anche i Procol Harum, storico gruppo britannico, tagliano il traguardo dei 50 anni di carriera: il 12 maggio 1967 usciva in Inghilterra il loro primo singolo, “A Whiter Shade of Pale”. I festeggiamenti prevedono un nuovo album di inediti, “Novum”, e un grande tour in Europa, con ben tre concerti in Italia: a Roma faranno tappa lunedì 9 ottobre, ospiti dell’Auditorium Parco della Musica.

Ad eccezione del cantante e tastierista Gary Brooker, non ci sarà nessuno dei membri fondatori: la formazione infatti prevede il team che negli anni ‘90 prese parte al revival dei Procol Harum. Avremo quindi Matt Pegg al basso, Geoff Whitehorn alla chitarra, Geoff Dunn alla batteria e Josh Phillips all’hammond, ovvero gli stessi che hanno anche registrato gli ultimi dischi “ The Prodigal Stranger”, “The Long Goodbye” e “The Well's on Fire”.

La scaletta conta circa una ventina di brani, per lo più tratti da “Novum” come “I Told on You”, “Sunday Morning” e “Businessman”. Fra i classici invece “A Salty Dog”, “Pandora's Box” e “Conquistador”. Non è una sorpresa: “A Whiters Shade of Pale” sarà il gran finale.

“Novum”, pubblicato lo scorso 21 aprile, segna il ritorno dei Procol Harum dopo ben 14 anni di assenza dalla sala di incisione; è inoltre il primo album registrato senza la collaborazione di Keith Reid, autore di tutti i loro testi fin dal ‘66. La tracklist è composta da 11 pezzi, per lo più eleganti ballads come “Soldier”, “Last Chance Motel” e “The Only One” ma anche alcuni classici blues: “I Told On You” e “Image of The Beast” ne sono gli esempi migliori.

“Novum” è un disco dal sapore d’altri tempi, dal sound semplice e orecchiabile: un omaggio nostalgico all’indimenticabile musica dei mitici anni ‘60.

Procol Harum - 50th Anniversay Tour

Lunedì 9 ottobre 2017 - ore 21:00

Auditorium Parco della Musica, Sala Sinopoli - Via Pietro De Coubertin 30

