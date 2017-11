Alessandro Piperno e Annalena Benini ci conducono attraverso i segreti della letteratura

Giovedì 16 novembre la Locanda Blues ospita i Cold Shot, tribute band di Stevie Ray Vaughan, maestro della chitarra elettrica scomparso nel ‘90.

Durante la serata si ripercorrerà l’intera discografia dell’artista, da “Texas Flood” dell’83 fino all’ultimo album “In Step” dell’89: una carriera breve, ma costellata di grandi successi come “Pride and Joy”, “Crossfire”, “Tightrope” e “Lenny”. Il concerto celebrerà indirettamente anche le leggende del blues degli anni ‘50 e ‘60, che influenzarono con la loro musica il giovane Stevie Ray: T-Bone Walker, Elmore James e Albert King, tutti musicisti a cui il chitarrista rese omaggio reinterpretando i loro brani più famosi.

Nato in Texas nel 1954, a sette anni comincia a suonare la chitarra elettrica, seguendo le orme del fratello maggiore Jimmie. Per inseguire la passione per il blues, diciassettenne lascia la scuola e si dedica a tempo pieno ai concerti e allo studio dello strumento. Nonostante però il talento e un orecchio formidabile che gli permette di padroneggiare la sei corde da autodidatta, il giovane Stevie Ray resterà nell’ombra fino all’83, quando sotto l’ala protettrice del grande John Hammond incide il suo primo disco “Texas Flood”.

La sua carriera tanto breve quanto intensa si conclude tragicamente nel ‘90: la notte del 27 agosto infatti, dopo una memorabile esibizione in Wisconsin all’Alpine Valley Music Resort insieme a Eric Clapton, Buddy Guy e Robert Cray, il suo elicottero si schianta a causa del maltempo. Il 5 novembre dell’91 esce il suo ultimo disco, “The Sky Is Crying”, che contiene dieci tracce inedite registrate fra l’84 e l’89: fra queste, anche una cover strumentale di “Little Wing”, che passerà alla storia come una delle migliori interpretazioni del brano di Jimi Hendrix.

Info

Cold Shot - Stevie Ray Vaughan Tribute

Giovedì 16 novembre 2017 - ore 21:00

Locanda Blues - Via Cassia 1284