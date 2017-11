Alessandro Piperno e Annalena Benini ci conducono attraverso i segreti della letteratura

Sabato 18 Novembre 2017 si terrà presso la Basilica di S. Maria in Aracoeli di Roma, alle ore 21.00, la seconda edizione della grande rassegna musicale SACRUM - UNA PREGHIERA IN MUSICA PER LA PACE UNIVERSALE, un omaggio alla musica come forma di comunicazione tra i popoli.

Quest’ anno SACRUM celebra I 190 anni dalla morte di Ludwig Van Beethoven con un grande concerto istituzionale in programma il 18 Novembre 2017 ore 21.00 con l’ Orchestra Sinfonica di Salerno “Claudio Abbado” diretta per l’occasione dal Maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli, direttore musicale del Festival Internazionale di Mezza Estate.

Il programma vedrà nella prima parte del programma un omaggio al compositore francese C. Saint Saen il cui ricordo è affidato al violoncello d’eccezione del Maestro Giuliano de Angelis con il Concerto per Violoncello e Orchestra n. 1 e nella seconda parte l’esecuzione del preludio dell’ Oratorio Sacro “Cristo sul monte degli Ulivi” e della Sinfonia n. 7 in La Maggiore di L. V. Beethoven, tra i capolavori assoluti della musica classica occidentale.

Ad aprire ufficialmente la rassegna, la bacchetta del Presidente della Fondazione Festival Pucciniano, Maestro Alberto Veronesi con il Preludio dall’Oratorio Sacro “Le deluge” di C. Saint Saen: “Dalla storia – dice Veronesi - la lezione che ci viene è sempre la stessa e sempre è rimasta inascoltata, per questo le parole che instancabilmente vengono spese a difesa della pace trovano sempre nella grande musica il terreno più fecondo per far breccia nei cuori di tutte le donne e gli uomini di buona volontà. Ecco in sintesi perché sono particolarmente felice di aderire, come musicista e come Presidente della Fondazione Festival Pucciniano all'invito del caro Maestro Jacopo Sipari con il quale abbiamo condiviso già molti progetti musicali, di poter ricevere la bacchetta in questo concerto così fortemente imperniato sul tema della Pace nel mondo. Con la Fondazione Festival Pucciniano che mi onoro di presiedere, abbiamo aperto l'anno con un concerto sinfonico a Teheran, prima istituzione musicale europea a tornare a fare musica in Iran dopo 40 anni di silenzio della musica in quel grande Paese musulmano”.

Il valore della serata è stato ampiamente sottolineato dal Presidente del Senato Pietro Grasso che ha parlato della simbiosi tra musica e fede. Anche la Senatrice Stefania Pezzopane ha voluto esorimere il suo apprezzamento sul valore artistico e morale dell’evento insieme al Rotary Club Roma Polis nella persona di Maria F. Di Gosta e Niccolò di Raimondo che hanno sostenuto l’iniziativa.

Presenta in concerto il noto giornalista televisivo di Rai Uno Giovanni Terzi.

L’evento ha ricevuto i prestigiosissimi patrocini istituzionali di Senato della Repubblica, Pontificio Consiglio per la Cultura, Regione Abruzzo, Roma Capitale, Consiglio Regionale d’Abruzzo e Lazio, Fondazione Festival Pucciniano, Comune di Salerno e Comune di Tagliacozzo, Università degli Studi di Salerno ed è in collaborazione con Rotary Club Roma Polis, Ente Morale Tabor, Confederazione per la Musica Lirica e Sinfonica.

Il concerto è sostenuto da Spi Tecno Energie, Aterno Gas e Power, Cangiano dal 1943, Magnolia Eventi, Rotary Roma Polis, Tabor International.

Il concerto è trasmesso da Telepace – Sky 515.