Iniziata la RACCOLTA GIOCATTOLI per la BEFANA DELLA GIOIA 2018

Il 10 gennaio 2016 ci lasciava una delle voci più famosi della storia del rock: a 69 anni appena compiuti David Bowie salutava per sempre il palcoscenico. All’avvicinarsi del secondo anniversario della scomparsa, Morgan terrà un concerto in suo ricordo: l’appuntamento con la musica del Duca Bianco è al Teatro Quirinetta sabato 25 novembre.

“Plays Bowie” è uno spettacolo collaudato, portato avanti da oltre un anno con ottimi riscontri di critica: d’altra parte, Morgan non ha mai negato il suo amore per l’artista inglese e anzi, lo ha sempre considerato come una delle sue maggiori fonti di ispirazione.

Ad ogni modo, il legame con Bowie, andava oltre la musica. I due sono stati grandi amici e hanno anche condiviso lo stesso palco: il 15 luglio del 2002 i Bluevertigo aprirono infatti il suo concerto al Summer Festival di Lucca.

La scaletta conterrà tutti i maggiori successi di David Bowie, nonché diversi brani meno

conosciuti, riproposti con nuovi e inediti arrangiamenti fra cui “Heroes”, “Life On Mars”, “Space Oddity” e “Ashes To Ashes”.

Classe 1972, Marco Castoldi in arte Morgan, è uno dei cantanti italiani più eccentrici e visionari degli ultimi decenni. Esordisce nell’89 con il disco “Chains”, registrato con i Golden Age, con cui però non riuscirà a sfondare. Il successo arriverà infatti solo nel ‘95 quando con i Bluevertigo incide “Acidi e Basi”. Resterà legato a Livio Magnini e Andrea Fumagalli fino al 2003, quando ufficialmente inaugura la carriera da solista con l’album “Canzoni dell’Appartamento”. Ad oggi conta 13 album e numerosi singoli fra cui i pluripremiati “Altrove” e “Spirito e Virtù”.

Info

Morgan Plays Bowie

Sabato 25 novembre 2017 - Ore 22:00

Teatro Quirinetta

Via Marco Minghetti 5

Biglietti su https://booking.viteculture.com/quirinetta/morgan-plays-bowie/sab-25-novembre-2017-22-00.html