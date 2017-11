Iniziata la RACCOLTA GIOCATTOLI per la BEFANA DELLA GIOIA 2018

La musica del pianista e compositore Andrea Manzoni non si lascia imprigionare da alcuna definizione. È uno di quegli artisti nati per superare ogni confine, e naturalmente sin da subito ha saputo costruirsi un pubblico anche fuori dall'Italia, esibendosi in luoghi prestigiosi come la Carnegie Hall di New York o l'Arts Center di Hong Kong.

Il 22 novembre il suo tour fa tappa a Roma, al Teatro Studio "Gianni Borgna" dell'Auditorium Parco della Musica per un importante concerto di presentazione del nuovo album "He knows everything" (in uscita il 24 novembre e prodotto dall'etichetta francese Another Music) per il quale sono già disponibili i biglietti in prevendita (http://bit.ly/andreamanzoni). Una data speciale, prima della partenza per un tour in Russia di ben quindici date, per ascoltare in anteprima un disco che può rappresentare la scoperta di un grande talento.

Nell'album "He Knows Everything", così come nel live, emerge il batterista Andrea Beccaro, un vero esploratore del ritmo, creatore di sample e coraggiose poliritmie. Andrea e Andrea, senza altri musicisti, in un dialogo intenso e serrato. Nelle tracce del nuovo album il piano si confronta con la batteria e si rivela in grado di spaziare dal minimalismo a passaggi più vigorosi, sempre senza perdere di vista l'importanza della melodia.

Per Andrea Manzoni jazz è il punto di partenza, ma ha voluto sempre lasciarsi aperta ogni possibilità, instancabilmente curioso e desideroso di mettersi alla prova. Nella sua discografia troviamo ad esempio il progetto Sjö, in coppia con il musicista elettronico Marcel Zaes, e due album in trio – con l'accompagnamento di basso e batteria – Quantum Discord e Destination Under Construction.

Le poche cover che ha scelto di incidere accanto alle sue composizioni sono molto indicative di un modo di fare musica strettamente personale e privo di qualsiasi pregiudizio. La sua versione di 'Round Midnight di Thelonious Monk ha spinto il prestigioso critico jazz Lewis Porter a scrivere: “Non credevo che si potesse fare qualcosa di innovativo con questo brano, ma Andrea Manzoni ha trovato un nuovo approccio!”. In Destination Under Construction sono presenti invece le rivisitazioni di Word Up! dei Cameo e Mad World dei Tears for Fears, segno di una naturale apertura al pop, testimoniata anche dalle collaborazioni con Elio e Irene Grandi.

INFO CONCERTO

Mercoledì 22 novembre ore 21

Teatro Studio Auditorium Parco della Musica

Posto unico €15 Prevendite TicketOne: http://bit.ly/andreamanzoni

Biglietteria 892.101