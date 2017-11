Voglia d'Italia. Il collezionismo internazionale nella Roma del Vittoriano

Il cantautore folk più famoso del mondo girerà l’Italia fra il 3 e il 9 aprile con un mini tour primaverile previsto, per il momento, solo per il nostro Paese: a confermarlo è il sito web dell’artista, che annuncia sei concerti fra Roma, Firenze, Mantova e Milano. Nella Capitale Bob Dylan si esibirà per ben tre volte: martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5. La location questa volta è la Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica.

La sua ultima esibizione a Roma risale al 2015, quando suonò al Teatro dell’Opera in occasione della pubblicazione di “Shadows In The Night”.

Bob Dylan torna sul palco con uno spettacolo ricco di novità rispetto ai precedenti show: da un paio d’anni infatti le sue scalette contano anche diversi standard degli anni ‘50 e brani tradizionali, in linea con il sound degli ultimi dischi. La voce del cantautore, ormai 76enne, sembra infatti aver trovato nel jazz d’epoca la sua nuova casa: lo testimoniano in particolare i recenti album, entrambi registrati nel 2016, “Fallen Angels” e “Triplicate”, probabilmente i più belli di questo decennio. Non mancheranno però neppure alcuni omaggi al passato: “Highway 61 Revisited”, “Freewheelin’” e “Blood On Tracks” sono i dischi più celebrati. Tre opere storiche che rappresentano l’evoluzione artistica di Dylan fra il ‘62 e il ‘75.

In generale comunque, il 2016 è stato un anno che ha segnato la carriera di Dylan: nel mese di ottobre ha infatti ricevuto il Nobel per la letteratura per il valore poetico della sua musica. A fare notizia però è stato più il comportamento dell’artista, che non si è presentato alla cerimonia di premiazione, mostrando anche un certo disinteresse per il prestigioso riconoscimento. La medaglia è stata infatti ritirata solo ad aprile di quest’anno, quando era a Stoccolma per una serie di concerti.

Info

Bob Dylan - 2018 Tour

Martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 aprile 2018 - Ore 21:00

Auditorium Parco della Musica

Sala Santa Cecilia

Largo Luciano Berio 3

Biglietti su www.ticketone.it