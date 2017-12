Voglia d'Italia. Il collezionismo internazionale nella Roma del Vittoriano

Al Teatro Palladium di Roma “Il Jazz incontra i Cartoon”, in uno spettacolo per tutta la famiglia, che unisce la magia del jazz al divertimento del grande cinema d'animazione.

Domenica 17 dicembre alle ore 17 va in scena il terzo appuntamento con “Il jazz va al cinema”, la rassegna ideata da Maurizio Miotti che vede la New Talents Jazz Orchestra diretta da Mario Corvini eseguire musiche a tema cinematografico, mentre vengono proiettate foto di scena, locandine e spezzoni di film.

Le prime due date hanno visto il tutto esaurito al Teatro Palladium, di fronte a un pubblico entusiasta ed emozionato, e tutto lascia pensare che anche il terzo show riscuoterà lo stesso successo (biglietti ancora disponibili al link http://bit.ly/jazzecartoon).

Stavolta il tema è “Il jazz incontra i cartoon”, per celebrare lo storico legame tra cartoni animati e grandi compositori di colonne sonore. Chi non ricorda il tema ideato da Henry Mancini per la Pantera Rosa, il lavoro di George Burns per “Gli Aristogatti”, o le canzoni scritte dagli Sherman Brothers per “Il libro della giungla”?

Genitori e bambini potranno divertirsi a riscoprire il fascino delle musiche di cartoon che hanno fatto la storia, in un nuovo appuntamento con una delle orchestre più attive e coraggiose in Italia.

La New Talents Jazz Orchestra, nata nel 2012 sotto la guida del trombonista e arrangiatore Mario Corvini, non ha infatti mai smesso di sperimentare e cercare nuove strade e collaborazioni. Ha suonato con artisti quali Maurizio Giammarco, Javier Girotto o Stefano Di Battista, ha inciso gli album “Extempora” e “Omaggio a Duke Ellington”, fino a essere scelta come orchestra residente della Fondazione Musica per Roma-Auditorium Parco della Musica. Nel 2016 la New Talents Jazz Orchestra ha iniziato a proporre al pubblico del Teatro Palladium i propri originali arrangiamenti dei classici nella rassegna “Il jazz va al cinema”, che dopo “Il jazz incontra i cartoon”, del 17 dicembre, si concluderà domenica 14 gennaio 2018 con “I compositori di Hollywood”, un viaggio tra le creazioni di Bernard Herrmann, Alan Silvestri, John Williams, Ennio Morricone e Nino Rota.

INFO E CONTATTI

Teatro Palladium - Università Roma Tre http://teatropalladium.uniroma3.it

Prezzi spettacoli: intero € 15 / ridotto € 10 / studenti € 5

Prevendite:

online http://bit.ly/jazzecartoon - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

tel. 327 2463456