A Romaest scatta una foto sulle auto dei Superpigiamini e aiuterai l’Ospedale Bambino Gesù

La notte di Capodanno sarà illuminata dalla musica dell’Harlem Gospel Choir, ospite d’onore della ventunesima edizione del “Roma Gospel Festival”. Oltre al gran finale previsto per 31 comunque, il coro più famoso d’America si esibirà anche il 29 e il 30, chiudendo di fatto la stagione concertistica 2017 dell’Auditorium.

In ogni caso, non vi saranno differenze significative fra la scaletta degli spettacoli di venerdì e sabato e quella dell’ultimo dell’anno: il repertorio infatti sarà dedicato in particolare ai classici spiritual del periodo natalizio come “Oh Happy Days” e “Amazing Grace”; tuttavia, considerando il coinvolgimento del coro nel mondo del pop, non si escludono anche alcune cover di artisti contemporanei. L’Harlem Gospel Choir è infatti conosciuto anche per le numerose collaborazioni, per lo più dal vivo, con grandi musicisti come Diana Ross e Bono degli U2.

Fondato dal talent scout Allen Bailey nel 1986, l’Harlem Gospel Choir, è uno dei più importanti cori degli Stati Uniti, nonché il più famoso complesso spritual afroamericano al mondo. Esordisce al Cotton Club di New York il 15 gennaio dello stesso anno, nel giorno del compleanno di Martin Luther King.

Attualmente il gruppo conta 40 voci, ma in tour si esibisce con nove cantanti e due strumentisti, tastiere e batteria. Nel tempo, ha tenuto spesso concerti pubblici e privati per innumerevoli figure di spicco, fra cui Giovanni Paolo II, Nelson Mandela, l’ex presidente Obama e la famiglia reale inglese. Nel 2009 ha reso omaggio a Michael Jackson con un concerto a Times Square; un tributo è stato dedicato anche a Prince dopo la sua scomparsa nel 2016. Quando non è in tour comunque, il coro si esibisce ogni domenica mattina al BB King Blues Club di New York. Fra ‘97 e ‘99 ha anche inciso due dischi: “Harlem Gospel Choir” e “I’m So Glad”.

Harlem Gospel Choir - Roma Gospel Festival XXI Edizione

Venerdì 29, Sabato 30 e Domenica 31 Dicembre 2017 - Ore 22:00

Auditorium Parco della Musica, Sala Sinopoli

Viale Pietro De Coubertin 30

L’Harlem Gospel Choir dal vivo nel 2011 a San Francisco: https://www.youtube.com/watch?v=Pu1JPLkAibA

