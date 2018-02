ADA - la nuova piattaforma dedicata al collezionismo, al design e ai vini di pregio

Fresco vincitore della sezione Giovani a Sanremo 2018 con "Il ballo delle incertezze", ULTIMO, romano verace, incontra i fans per firmare le copie di "Peter Pan", il suo secondo cd uscito venerdì 9 febbraio.

“Peter Pan è un album che risalta le fragilità dell’uomo. Come sempre nelle mie canzoni - racconta Ultimo - sono i punti deboli quelli forti. Immaginatelo così: c’è un osservatore e il quadro (osservato appunto). L’osservatore pian piano si avvicina al quadro; da due metri ad uno, da uno a mezzo metro, ecc ecc... fino a ritrovarsi con l’occhio attaccato alla tela del disegno. Ed è proprio in quel momento, quando ha solo un colore davanti, che comprende il senso dell’opera. Ecco: quest’album ha il compito di “zoommare” (passatemi il termine), sulle cose già piccole della vita, fino a farle diventare piccolissime... fino a farle diventare noi.”.

Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, nasce a Roma il 27 Gennaio 1996. Studia pianoforte dall’età di 8 anni presso il conservatorio di musica S.Cecilia di Roma. Inizia a scrivere le sue prime canzoni dai 14 anni: il suo stile nel corso degli anni si evolve in un connubio fra la musica cantautoriale e quella hip hop. Nel 2016 vince il contest più importante per gruppi e solisti emergenti di musica hip hop italiana promosso dalla Honiro, vince e inizia, nel marzo 2017, la sua collaborazione con la Honiro con il singolo d'esordio intitolato "Chiave"

A maggio 2017, con grande successo di pubblico e critica, Ultimo, ha aperto, il concerto di Fabrizio Moro al Palalottomatica di Roma, mentre a settembre si è esibito al Macro - Museo di Arte Contemporanea di Roma - nel corso dell' Honiro Label Party. Il 6 ottobre è uscito "Pianeti" il primo album di Ultimo: in 24 ore il disco ha raggiunto la seconda posizione della classifica di iTunes. Gennaio 2018: in solo tre giorni ha registrato il sold out per le due date speciali del 19 a Milano al Santeria e del 20 al Quirinetta di Roma.

A maggio ULTIMO tornerà ad esibirsi live con il Peter Pan tour.

Queste le prime date confermate: 4.05 Bologna - Estragon 05.05 Padova - Gran Teatro Geox 08.05 Venaria Reale (To) Teatro della Concordia - 11.05 Milano - Fabrique 12/13.05 Roma - Atlantico (la date del 12 è sold out) 17.05 Bari -Demodè Club 18.05 Napoli - Casa della Musica 20.05 Perugia - Afterlife 25.05 Firenze - Obihall

Il ballo delle incertezze - video https://www.youtube.com/watch?v=EyZir4O5pu4

www.facebook.com/ultimopeterpan

www.instagram.com/ultimopeterpan

www.youtube.com/honiro

www.honiro.it

Live: Vivo Concerti Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. '; document.write(''); document.write(addy_text19024); document.write('<\/a>'); //-->

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.