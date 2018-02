ADA - la nuova piattaforma dedicata al collezionismo, al design e ai vini di pregio

Nel giorno del suo 73esimo compleanno, il Big Mama propone un concerto in memoria di George Harrison, indimenticabile chitarrista dei Beatles, scomparso nel 2001. Insieme a lui sarà omaggiato anche un altro grande genio incompreso della storia del rock: Brian Jones, fondatore insieme a Mick Jagger e Keith Richards dei Rolling Stones. Protagonisti della serata saranno i Riding Sixties, intramontabile cover band romana, attiva da oltre 20 anni e dedita esclusivamente al repertorio degli anni ‘60.

George Harrison nasce a Liverpool il 25 febbraio del ‘43; appena 15enne su invito di Paul McCartney entra a far parte dei Quarrymen, ovvero i futuri Beatles. Nel ‘60 ancora minorenne segue la band in tour in Scozia e ad Amburgo: in questo periodo registra anche i suoi primi brani, fra cui in “In Spite of All The Danger” e “Cry For a Shadow”.

Vissuto sempre all’ombra di John e Paul, con i Beatles pubblica a suo nome solo 25 canzoni, fra cui le indimenticabili “Something”, “While My Guitar Gently Weeps” e “Here Comes the Sun”. Ad ogni modo il suo contributo al sound della band sarà fondamentale: in particolare fra ‘65 e ‘67, ispirato dalla musica indiana, compone “Love You To” e “Within You With You”. Suona inoltre il sitar su diversi brani, fra cui la splendida “Norwegian Wood”. Dopo lo scioglimento del gruppo potrà finalmente esprimere tutto il suo genio: nel ‘70 esce “All Things Must Pass”, triplo album che contiene gli inediti di Harrison scritti tra ‘68 e ‘69. Nel ‘71 organizza al Madison Square Garden di New York il “Concert For Bangladesh”, a cui parteciperanno anche Bob Dylan, Ringo Starr e Leon Russell. Negli anni ‘80 il successo è altalenante e la nostalgia per il passato tanta: in ricordo di John Lennon, registra “All Those Years Ago” e “When We Was Fab”. Dopo un lungo periodo di pausa, nel ‘91 intraprende il suo ultimo tour, al fianco di Eric Clapton, che gli mette a disposizione anche la sua band. Dalle performance dal vivo verrà tratto l’anno seguente un disco dal vivo, “Live in Japan”. Nel ‘95 lavora al monumentale documentario “The Beatles Antologhy”, insieme a Paul e Ringo. Muore a Los Angeles nel 2001, dopo una lunga malattia. Il 29 novembre del 2002 il figlio Dhani, insieme agli storici amici Eric Clapton e Jeff Lynne, celebra la memoria del padre a con un grande concerto alla Royal Alber Hall di Londra.

Brian Jones nasce a Cheltenham il 28 febbraio del ‘42 in una famiglia di musicisti. A 18 anni è già un abile polistrumentista, studiando l’organo in chiesa e il sassofono da autodidatta ascoltando i maestri del jazz alla radio. Grande appassionato del blues, è fra i primi artisti inglesi ad imparare a suonare la chitarra slide, seguendo le orme di Elmore James e di Robert Johnson. Nel ‘62 si sposta a Londra, dove fonda la sua nuova band insieme a Mick Jagger e Keith Richards: i Rolling Stones. I primi anni di vita del gruppo non permettono però di esprimere al meglio il talento di Brian Jones, che poco si adattava alle limitatezze sonore del rock and roll. Fra ‘65 e ‘68 invece cambierà radicalmente il sound degli Stones con una serie di strumenti etnici: incide infatti il sitar su “Paint It Black” e “Street Fighter Man”; la marimba in “Under My Thumb”, “Out Of Time” e “Yesterday's Papers"; l’autoharp su “Ride On, Babe” e “You Got The Silver”, suo ultimo lavoro con la band, prima della scomparsa. Brian Jones, muore per cause ancora misteriose, nel luglio del ‘69, pochi mesi dopo aver lasciato gli Stones.

Info

Riding Sixties - George & Brian Celebration

Domenica 25 febbraio 2018 - Ore 22:00

Big Mama - Vicolo San Francesco a Ripa 18