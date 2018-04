"I Papi di Napoleone" in mostra al Museo Napoleonico

Quest’estate torna in Italia una leggenda del rock: Jeff Beck, eclettico artista, nonché genio assoluto della chitarra elettrica. Il concerto si terrà domenica 24 giugno presso il Teatro Romano di Ostia Antica.

Lo affiancheranno sul palco altri due strepitosi musicisti: Vinnie Colaiuta alla batteria e Tal Wilkenfeld al basso, che da oltre 10 anni sono membri fissi della band.

Inglese, classe 1944, Jeff Beck è stato uno dei principali esponenti del “British Blues”; nel corso della sua carriera però ha suonato qualsiasi genere, affermandosi in particolare negli anni ‘80, come uno dei maestri del rock strumentale. Ad oggi conta 26 album, di cui ben 9 registrati dal vivo. Il suo nome è però apparso in decine di altri dischi: ha collaborato infatti con tutti i più grandi artisti della scena internazionale. In Italia è stato più volte ospite di Zucchero, Fiorella Mannoia e Pavarotti, con cui ha anche inciso una cover di “Caruso” di Lucio Dalla. Nel ‘95 è stato invitato ad esibirsi al Festival di Sanremo.

La carriera da professionista di Jeff Beck comincia nel ‘65: dopo un lungo periodo di gavetta infatti, sostituisce Eric Clapton negli Yardbirds e con loro pubblica il suo primo album, “For Your Love”. L’avventura con la band finisce nel giro di un anno e nel ‘68 fonda il “Jeff Beck Group”, che vede Rod Stewart alla voce e il futuro Rolling Stones Ron Wood al basso. In questo periodo diviene anche grande amico di Stevie Wonder, con cui compone due celebri canzoni: “Superstition”, incisa anche da Beck in chiave rock, e “’Cause We’ve Ended as Lovers”, per l’album “Blow By Blow”. Dal ‘75 intraprende l’attività da solista, dedicandosi in particolare alla musica strumentale. Fra i suoi brani più famosi ricordiamo “Freeway Jam”, “Blue Wind”, “Two Rivers”, e “A Day in The Life”, spettacolare reinterpretazione del classico dei Beatles.

Luca Chioffi

Info

Jeff Beck - Rock in Roma 2018

Domenica 24 giugno 2018 - Ore 21:00

Teatro Romano di Ostia Antica - Viale dei Romagnoli 717

Biglietti su www.ticketone.it e www.prontoticket.it