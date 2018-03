Rock in Roma 2018: Jeff Beck sarà il protagonista della line up di giugno

Si avvicina l’appuntamento con il Menestrello d’America: tra pochi giorni infatti, Bob Dylan sarà l’ospite d’onore dell’Auditorium. A distanza di tre anni dalla sua ultima esibizione in Italia, l’artista torna nella Capitale con un’irripetibile tripletta di concerti, martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 aprile.

Il tour 2018 sarà caratterizzato da alcune interessanti novità in scaletta: ai classici, si aggiungono diversi brani jazz tratti dai suoi dischi più recenti, “Fallen Angels” e “Triplicate”. I suoi ultimi spettacoli a New York hanno infatti proposto dal vivo lo standard “Autumn Leaves”, “Melancholy Mood” e “Full Moon and Empty Arms”, entrambe cover di Frank Sinatra e “Once Upon a Time”, meglio nota nella versione di Tony Bennett.

Dal repertorio degli anni ‘60 gli album prediletti sono “The Freewheelin’ Bob Dylan” e “Highway 61 Revised”, rispettivamente celebri per “Blowin’ in The Wind” e “Like a Rolling Stone”. Molto presenti anche i lavori del nuovo millennio, con diversi pezzi tratti da “Love and Theft” e “Tempest”.

È quasi del tutto esclusa invece la produzione del Dylan pop/rock degli anni ‘70 e ‘80: l’unica canzone eseguita è infatti l’immancabile “Tangled Up in Blue”, cavallo di battaglia di “Blood on The Tracks”, primo successo dopo un lungo periodo altalenante.

Come da diversi anni ormai, Dylan sul palco suonerà principalmente le tastiere e l’armonica: la chitarra, strumento al quale è maggiormente associato, sarà invece riservata solo per alcuni brani. Anche per questo tour inoltre, verrà accompagnato da Tony Garnier al basso, George Receli alla batteria e i chitarristi Charlie Sexton e Stuart Kimball. Punta di diamante della band è però il polistrumentista Donnie Herron, che si cimenterà con la lap steel, il mandolino, il banjo e il violino.

Info

In Show and Concert: Bob Dylan & His Band - Never Ending Tour 2018

Martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 aprile 2018 - Ore 21:00

Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia

Largo Luciano Berio 3

Biglietti su www.ticketone.it e www.viagogo.it