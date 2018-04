"I Papi di Napoleone" in mostra al Museo Napoleonico

Era l’estate del ‘68 e dalle ceneri degli Yardbirds stava per nascere uno dei gruppi più importanti della storia: Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones e John Bonham, riuniti sotto il nome di “Led Zeppelin”, erano pronti a ridefinire i canoni del rock. In occasione dei 50 anni dalla loro prima incisione, sabato 21 aprile, il Crossroads Live Club ricorda la loro incredibile avventura con un evento speciale.

Proprio come le storiche esibizioni dal vivo della band, lo spettacolo sarà suddiviso in due parti con altrettanti complessi. Il primo set vedrà esibirsi i No Quartet, con il meglio del repertorio acustico: “Hey, Hey What Can I Do”, “Going to California” e ovviamente la mitica “Babe I’m Gonna Leave You”. Il secondo set invece, in compagnia degli Zep-Set, sarà dedicato ai brani elettrici più scatenati: “Whole Lotta Love”, “Rock ‘n Roll”, “Black Dog” e “Stairway To Heaven”.

Attivi fra il ‘68 e l‘80, i Led Zeppelin sono stati fra i pionieri dell’hard rock britannico, nonché fonte di ispirazione per numerosi musicisti heavy metal degli anni ‘70. La formazione originale era composta da Robert Plant alla voce, Jimmy Page alla chitarra, John Paul Jones al basso e alle tastiere, e John Bonham alla batteria. Dei nove album registrati negli anni, celebre è la tetralogia “Led Zeppelin I-IV” pubblicata fra ‘69 e ‘71. Altrettanto famoso è stato il doppio disco “Physical Graffiti' del ‘75, che contiene “The Rover”, “Kashmir”, “Ten Years Gone” e “Custard Pie”.

Dopo il loro scioglimento nell’80, a seguito della morte di John Bonham, il gruppo è tornato dal vivo solo in poche occasioni: memorabili sono state le reunion dell’85 al Live Aid e quella del 2007 alla O2 Arena di Londra.

Info

Led Zeppelin Night - 50th Anniversary - No Quartet + Zep-Set

Sabato 21 aprile 2018

Ore 21:45 (Apertura Porte: 20:15)

Crossroads Live Club

Via Braccianense, 771

Ingresso + Consumazione 10,00€