Canaletto: fino al 19 agosto 2018 il Museo di Roma Palazzo Braschi celebra il grande pittore veneziano

"Elsa canta Ella”, un tuffo tra le celebri raccolte discografiche della grandissima Ella Fitzgerald, raccontando un viaggio speciale tra i brani più celebri e le perle di composizioni, di illustri autori nella storia del Jazz.

Elsa Baldini, è una delle cantanti più presenti della capitale, che da quasi 30 anni lavora su tanti palcoscenici di tutta Italia e all’estero. Partecipa a varie tournée e progetti sia teatrali che televisivi. Dopo percorsi di repertori internazionali, dagli “Helsapoppin’”, dove per anni interpreta brani di estrazione soul/blues e soprattutto dance, ’70/’80/’90, nasce il progetto Elsa Baldini 4TET, “souljazz from the birth”, con l’uscita di un cd che contempla molti brani di questa corrente musicale, il souljazz, che nasce alla fine degli anni ’50.

In questa serata speciale per il Vitala Festival, al Teatro San Genesio, Elsa dedicherà un tributo particolare ad una delle più grandi interpreti della storia del Jazz.

Un concerto evocativo ed emozionante da non mancare!

Il Vitala Festival, organizzato da Fabiana De Rose in collaborazione con il Teatro San Genesio, è una rassegna di natura filantropica, alla sesta edizione, con lo scopo di promuovere e sostenere musicisti, cantanti, artisti del settore musicale e delle arti visive, che presenta un calendario articolato e variegato per genere e composizione dei gruppi musicali che verranno ospitati. Ringraziamo il pubblico che segue la rassegna per il gentile sostegno e rinnovato interesse per questa nuova edizione del festival.

VITALA FESTIVAL 6° edizione

Eventi filantropici in sostegno di artisti in musica e arti visive

Presenta

Elsa Baldini Band

Sabato 28 Aprile 2018

ore 21.30

Teatro San Genesio, Via Podgora,1

“Elsa canta Ella”

Tributo ad Ella Fitzgerald

Elsa Baldini, Voce

Stefano Proietti, Piano

Davide Di Giuseppe, Batteria

Oscar Cherici, Contrabbasso

INGRESSO CONCERTO:

Intero 15€ (include primo drink al bar del foyer); Ridotto 13€ (studenti/bambini).

Info/prenotazioni: 347-8248661; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Si consiglia la prenotazione.

DALLE 20.30 sarà disponibile un SERVIZIO BUFFET pre-concerto.

Con il gentile sostegno di:

Nanna Papera - catering Eventi & Verde Bistrot; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

