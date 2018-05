Canaletto: fino al 19 agosto 2018 il Museo di Roma Palazzo Braschi celebra il grande pittore veneziano

Quarto concerto della 17° edizione de L’Orecchio di Giano: Dialoghi della Antica & Moderna Musica, i concerti dell’Ensemble Seicentonovecento, fondato e diretto da Flavio Colusso, organizzato da Musicaimmagine in collaborazione con l'Institutum Romanum Finlandiae, il sostegno del MiBACT e il patrocinio dell'Ambasciata di Finlandia.

Con "La Famiglia Simonacci" prende il via quest’anno un ciclo di eventi in cui illustri famiglie di artisti, anche di diverse discipline, si raccontano al pubblico conducendolo alla “familiarità” con la musica attraverso la conoscenza e il contatto diretto, ponendo sia gli artisti che il pubblico in una posizione privilegiata e insolita di condivisione di esperienze.

Papà Giancarlo e mamma Gabriella al pianoforte, Marco al violoncello e David al violino e al pianoforte, presentano una panoramica sulla musica strumentale da camera italiana dal ‘700 sino ai nostri giorni con un raffinato Menù di compagini strumentali, dal pianoforte - solo, a quattro mani e a sei mani - al violino e pianoforte, al violoncello e pianoforte, al trio, al quartetto.

Programma

Giovanni Battista Pergolesi (1710 – 1736)

Sonata in Sol per violino e Bc (Largo – Allegro - Largo – Spiritoso)

Ildebrando Pizzetti (1880 -1968)

Poemetto romantico per pianoforte (Appassionato – Intermezzo – Triste)

Amilcare Ponchielli (1834- 1886), Ricordanze dell'opera “La Traviata”

per pianoforte a quattro mani

Muzio Clementi (1752 – 1832)

Sonata in Do maggiore per violino, violoncello e pianoforte (Allegro – Rondò – Presto)

Antonio Bazzini (1818 – 1897), Elegia per violino e pianoforte

Giancarlo Simonacci (1948), Preludio per pianoforte

Giovanni Rinaldi (1840 – 1895)

da “Venti sfumature” op.68 per pianoforte (Lungo il viale – Danza rustica)

Francesco Cilea (1866 – 1950), Sonata op.38 per violoncello e pianoforte

(Allegro moderato, Alla romanza, Allegro animato)

VEDI il calendario completo della Stagione al link http://www.musicaimmagine.it/orecchio_di_giano.php

L’ORECCHIO DI GIANO ®

“Dialoghi della Antica & Moderna Musica”

Diciassettesima Edizione

i concerti dell’Ensemble Seicentonovecento direttore artistico e musicale Flavio Colusso

Villa Lante al Gianicolo | Roma, passeggiata del Gianicolo, 10

mercoledì 2 maggio 2018 ore 20:00

Musica in famiglia.1 : La Famiglia Simonacci

musiche di Antonio Bazzini, Francesco Cilea, Muzio Clementi, G. Battista Pergolesi, Ildebrando Pizzetti, Amilcare Ponchielli, Giovanni Rinaldi, Giancarlo Simonacci

David Simonacci violino e pianoforte

Marco Simonacci violoncello

Giancarlo Simonacci pianoforte

Gabriella Morelli Simonacci pianoforte

info: +39.328.6294500 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

BIGLIETTI / TICKETS posti limitati consigliata la prenotazione / advance booking advice

intero € 25; ridotto giovani €15; porta un under 18 €15+€5; abbonamento € 120

nell’intervallo è offerto al pubblico un VIN D’HONNEUR