Canaletto: fino al 19 agosto 2018 il Museo di Roma Palazzo Braschi celebra il grande pittore veneziano

Romeo Santos è un cantante e produttore discografico statunitense, pluripremiato compositore e star della musica latina che ha ottenuto il maggior numero di primi posti in classifica nell’ultimo decennio.

Santos è stato nominato dalla ASCAP "miglior compositore dell’anno" per cinque anni consecutivi, ha vinto per due anni di seguito il premio Billboard Latin Music come "miglior artista dell’anno". È stato il primo artista latino ad esibirsi al New Yankee Stadium con due date da 50.000 persone, andate completamente sold out. Con oltre 30 milioni di fan sui social media, Santos è considerato "Il re della Bachata".

Il suo ultimo album Golden (2017), il terzo da solista, comprende le hit “Heroe Favorito”, “Imitadora” e “Bella Y Sensual” ft. Daddy Yankee e Nicky Jam e dà il nome al tour che, il 10 maggio, lo porterà a Roma con un concerto spettacolare.

Santos è noto soprattutto per essere stato la voce principale del gruppo Aventura, figura chiave nella divulgazione della bachata (genere musicale latino-americano originario della Repubblica Dominicana), con hit che raggiunsero la vetta delle classifiche Billboard Latin e delle classifiche in Europa. Tra il 2003 e il 2004 la loro canzone Obsesión rimase in vetta alla classifica italiana per 16 settimane consecutive.

Nel 2011 Romeo annunciò lo scioglimento degli Aventura per cominciare la carriera da solista. Il suo album di debutto, Formula, Vol. 1 contiene collaborazioni con Lil Wayne, La Mala Rodríguez, Tomatito, Mario Domm e Usher. Il suo secondo album, Formula, Vol. 2, pubblicato nel 2014 vede la collaborazione con Drake, Nicki Minaj, Marc Anthony, Carlos Santana, Tego Calderón e Kevin Hart.

Nato nel Bronx da padre dominicano e madre portoricana, Romeo Santos si unì al coro della chiesa all'età di 12 anni. Successivamente sviluppò una grande affinità per la bachata, molto prima che questo genere musicale si diffondesse nel mondo. Prima della formazione degli Aventura, Romeo cantava con tre suoi cugini, Henry Lenny e Max Santos, in un gruppo chiamato Los Tinellers, con i quali pubblicò l'album Trampa de amor nel 1995. Verso la fine degli anni novanta, il gruppo cambiò nome in Aventura.

ROMEO SANTOS

IL RE DELLA BACHATA

IN CONCERTO

Giovedì 10 maggio ore 21.00

PALALOTTOMATICA

Piazzale Dello Sport, 1 - Roma

Informazioni per il pubblico:

Romeo Santos in concerto

Giovedì 10 maggio 2018

Apertura porte 19:00

Concerto ore 21:00

Palalottomatica – Piazzale Dello Sport, 1

Prezzi: a partire da 38€ più prevendita

Info e prevendite: 06.54220870 - 06.87463296

www.ticketone.it