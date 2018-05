Canaletto: fino al 19 agosto 2018 il Museo di Roma Palazzo Braschi celebra il grande pittore veneziano

Giovedì 17 maggio il Route 66 ospita i Blue Trouble, tribute romana del mitico Eric Clapton. La band, attiva da diversi anni in tutto il Lazio, è composto da Doriano Gallozzi e Gabriele Fornari, rispettivamente alla chitarra ritmica e solista, David Forti alle tastiere, Ivano Salvatori al basso e Timoteo Rondina alla batteria.

La scaletta conta il meglio del repertorio dell’artista e in particolare tutti i classici degli anni ‘70 come “Cocaine”, “Wonderful Tonight”, “Lay Down Sally” e “Layla”. Uno spazio importante verrà dato anche ai brani resi famosi dai Cream qualche anno prima e che tutt’oggi Clapton esegue regolarmente dal vivo: “White Room”, “Crossroads” e l’indimenticabile “Sunshine of Your Love”.

Londra, 1966: un giovanissimo Eric Clapton viene contattato dal noto bluesman britannico John Mayall per incidere alcuni pezzi con la sua band, dopo aver ascoltato le sue registrazioni con gli Yardbirds. Dalla collaborazione nascerà “Blues Breakers”: storico album che farà da trampolino di lancio per la carriera di Clapton. Tutto il suo genio sembra esaurirsi nel giro di pochi anni: prima con i Cream e subito dopo con i Derek And The Dominos, con i quali nel ‘70 pubblica il famosissimo “Layla And Other Assorted Love Songs”. Nel frattempo diventa anche amico di BB king, Hendrix, Muddy Waters e i più grandi artisti della scena blues americana. In madrepatria incide spesso con i Rolling Stones e i Beatles, stringendo una forte amicizia con George Harrison: nel ‘68 firma l’assolo di “While My Guitar Gently Weeps”, considerato uno degli ultimi capolavori del quartetto di Liverpool.

Fra la fine degli anni ‘70 e gli anni ‘80 Clapton conosce un successo altalenante, passando da picchi di notorietà a periodi di penombra: parallelamente alla musica infatti, vive la turbolenta storia d’amore con Pattie Boyd e combatte la dipendenza da alcol e droghe. “Journeyman” dell’89 è l’album che segna il suo definitivo ritorno nel mondo dello spettacolo. Nel ‘91 a seguito della perdita del figlio Conor, scrive uno dei brani più belli ed emozionanti di sempre: “Tears in Heaven”.

Nell’ultimo ventennio Clapton ha continuato a registrare e ad esibirsi regolarmente dal vivo: nel 2015 per festeggiare i suoi 70 anni, nonostante diversi problemi di salute, ha suonato alla Royal Albert Hall di Londra. Nel 2016 è uscito “I Still Do”, che come lui stesso ha ammesso, potrebbero essere la sua ultima incisione, considerando il peggiorare delle sue condizioni fisiche. L’album è famoso in particolare per il brano “Spiral”, testamento spirituale del bluesman, nonché celebrazione di 50 anni di grande musica.

Info

Blue Trouble - Eric Clapton Tribute

Route 66 American Bistrot & Bar

Via della Bufalotta 131

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ore 22:00

Ingresso Gratuito