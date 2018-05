Mostra "Raffaele de Vico. Architetto e paesaggista" al Museo di Roma

Sabato 2 giugno Locanda Blues ospita una delle più famose tribute italiane del quartetto di Liverpool, per rivivere dal vivo tutta la magia della loro musica.

I Beaters nascono nel 2005 e ad oggi contano oltre 600 concerti e numerose esibizioni televisive e radiofoniche.

La band è nota sopratutto per la carismatica presenza scenica e per il sound, ricostruito minuziosamente con gli stessi strumenti usati dai Beatles 60 anni fa. Lo spettacolo ripercorrerà tutte le tappe più importanti della storia del gruppo attraverso i loro dischi più belli: non mancheranno dunque grandi classici come “I Saw Her Standing There”, “All My Loving”, “A Hard Day’s Night” e “Help”.

La scaletta però abbraccerà anche i brani più “maturi”, in particolare quelli che i Beatles non suonarono mai dal vivo, come per esempio “With a Little Help From My Friends”, “Back in The USSR”, “Come Together” e “Something”.

John, Paul, George e Ringo saranno interpretati rispettivamente da Fabio Angelucci, Diego Magnani, Marco Bonfiglio e Maurizio Brioni.

I Beatles sono un gruppo che non ha bisogno di presentazioni, avendo rivoluzionato la musica pop negli anni ‘60 e rappresentando tutt’oggi uno dei complessi più ascoltati al mondo. Tuttavia, la loro carriera fu tanto strepitosa quanto breve: fra ‘63 e ‘70 incidono però ben 13 dischi, nonché decine di singoli altrettanto di successo come “She Loves You”, “I Want To Hold Your Hand”, “Straberry Fields Forever” e “All You Need Is Love”.

Dopo il loro scioglimento sono stati pubblicati oltre 30 album, fra inediti, raccolte e concerti live: da ricordare sono sicuramente l’”Anthology” del ‘95, contenente un’infinità di pezzi mai ascoltati prima e “Love” del 2006, compilation realizzata per l’omonimo show del Cirque du Soleil.

Sabato 2 giugno 2018 - Ore 22:00

Locanda Blues

Via Cassia, 1284