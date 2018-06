L’artista coreano Peter Kim al Museo Bilotti con Sull’orlo della forma

Non si ferma l’entusiasmo per il primo singolo dei Chaosm dal titolo ipnotico: Dreamer. Oltre 20 mila visualizzazioni per il video progressive power metal della band emergente romana.

Dreamer, il sognatore, questo il titolo del primo accattivante singolo dei Chaosm, band emergente formata da Federico Palucci (chitarra), Dario Bernardini (batteria), Alessandro Pansieri (basso), Dario Palazzolo (tastiere) e Alessio Manca (voce).

Il singolo, come potranno facilmente percepire gli ascoltatori, è fortemente influenzato dal progressive e dal power metal classico, ricordando a tratti lo stile di pionieri come Dream Theater e Symphony X. In aggiunta ai riferimenti agli illustri modelli, i Chaosm propongono al pubblico una linea vocale accattivante e variegata, oltre a continui accenni di musica elettronica.

Forse è proprio questo il segreto di Dreamer, che con la sua carica ha ottenuto moltissime approvazioni su YouTube, arrivando a raggiungere oltre 20 mila visualizzazioni. Il videoclip, girato in un casale abbandonato, è semplice ed efficace, focalizzandosi esclusivamente sulle performance della band.

Il messaggio della canzone è molto chiaro: carpe diem, cogli l’attimo per realizzare i tuoi sogni, senza pensarci troppo su.

In una società dove la mania del controllo è ormai pane quotidiano, Dreamer è un invito a non dimenticare la nostra vera essenza, quella forza che deve continuare a spingerci verso i nostri sogni, anche quelli che sembrano più impossibili.

Un brano d’impatto, ascoltabile e cantabile. L’accordo perfetto tra tecnicismi e musicalità. Linee vocali efficaci e cura quasi maniacale per gli arrangiamenti rendono Dreamer un ottimo biglietto da visita per questa band romana ricca di sogni da realizzare.

Biografia

Nell’aprile 2013 Federico Palucci (chitarra) risponde ad un annuncio pubblicato da Dario Bernardini (batteria) e Alessandro Pansieri (basso), già compagni musicisti di lunga data, entrando a far parte degli “Inside of DB”, progetto progressive-fusion d’ispirazione Planet X. Insieme a Dario Palazzolo (tastiere) incidono un demo, per poi cambiare rotta. Con l’arrivo di Alessio Manca (voce) completano la formazione: nascono i “Chaosm” – dall’unione delle parole “chaos” (caos) e “chasm” (abisso). Dopo una fitta fase di scrittura e registrazione di nuovi brani di stampo power metal con influenze progressive, rigorosamente autoprodotti, nel luglio 2017 registrano il videoclip per il primo singolo, Dreamer. Recentemente si è parlato molto di loro alla Fiera Internazionale della Musica di Milano (2018).

PER ASCOLTARE IL PEZZO CLICCA QUI: https://www.youtube.com/watch?v=6_o-n_lE7iA