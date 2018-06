L’artista coreano Peter Kim al Museo Bilotti con Sull’orlo della forma

Il 13 luglio 2018 Alex Britti sarà all’Auditorium Parco della Musica, in Cavea, per il Roma Summer Fest. Il bluesman romano celebra 40 anni di carriera, 40 anni dal giorno in cui per la prima volta imbracciò una chitarra.

L’intero concerto sarà dedicato alla “chitarra”, la scaletta è composta da brani che percorrono la sua lunga carriera, dagli esordi agli ultimi dischi più sofisticati e maturi.

“La chitarra” estensione naturale del suo corpo, compagna inseparabile di lunghi viaggi, “il blues” la sua musa ispiratrice e il jazz e il pop, che ben dosati si fondono alla perfezione.

Anche la scelta della band non è casuale, Alex ha voluto con sé due dei suoi musicisti storici con cui ha condiviso negli anni tantissimi concerti a cui ha affiancato due giovani emergenti. “L’esperienza e la solidità sonora dei Senatori affiancati all’estro e supporto creativo dei nuovi talenti.”

Un concerto che vuole mettere in risalto le qualità e la versatilità di ogni elemento della band e di Alex stesso.

Tecnica e affiatamento sommati a un raffinato gusto musicale, renderanno il concerto decisamente energico.

La Band è composta da: Giulio Rocca alla batteria, Matteo Carlini al basso, Stefano Sastro al piano/tastiere, Daniele Leucci alle percussioni e ai cori Casasndra De Rosa e Debora Cesti.

ALEX BRITTI “40 anni in blues”

Roma Summer Fest

Venerdì 13 Luglio 2018

h 21:00 Cavea

Biglietti disponibili sui circuiti www.ticketone.it

www.alexbritti.com

www.facebook.com/alexbrittiofficialpage

https://www.instagram.com/alexbrittiofficial/

https://www.youtube.com/user/alexbrittiofficial