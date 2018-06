L’artista coreano Peter Kim al Museo Bilotti con Sull’orlo della forma

Premiato dal MEI come Artista Eclettico dell’anno, Gio Evan torna a Roma con un nuovo spettacolo in occasione della rassegna Concerti nel Parco Gio Evan, a piedi il mondo

Dopo i primi concerti sold-out, il tour estivo di Gio Evan si arricchisce di date tra le quali quella nella splendida cornice del parco della Casa del Jazz di Roma di mercoledì 4 luglio per il nuovo spettacolo A Piedi il Mondo; oltre alle canzoni del suo album d’esordio, Gio Evan leggerà delle poesie accompagnato dal liuto di Simone Vallerotonda.

Gio Evan è un poeta, piace ai giovani che in lui trovano un punto di riferimento positivo tra tanta volgarità e provocazioni. In migliaia lo condividono su ogni superficie disponibile fisica o digitale sui muri, sui banchi di scuola, sulle bacheche di Facebook o Instagram.

Il bagaglio creativo di Gio Evan dal 17 aprile si è arricchito anche con la musica e il suo album “Biglietto di solo ritorno” ha già superato il 1.000.000 di ascolti su Spotify e nel frattempo continua a vendere migliaia di libri (Ormai tra noi è tutto infinito - Rizzoli, 2018 - è già alla quarta ristampa!) e accoglie sempre più persone ai proprio spettacoli in tutta italia.

Il 4 maggio è uscito in anteprima su Rolling Stone il videoclip di A Piedi Il Mondo, il nuovo singolo che sta scalando le classifiche indipendenti e conta già migliaia di visualizzazioni alimentate da un seguito sempre più ampio sui social network (oltre 500.000 followers) ma anche da un’attività creativa frenetica e instancabile e, infine, non è certamente una sorpresa la presenza da giugno in tutte le farmacie, all’interno dei preservativi Primex, di dieci sue poesie inedite.

Gio Evan è famoso per i suoi giochi di parole, l'evanario - il suo dizionario personale - e per il suo approccio al pensiero sovversivo. Poeta, cantautore ma soprattutto comunicatore, l’8 giugno Gio Evan è stato anche a Palazzo Vecchio a Firenze ospite, insieme all’ex Ministro Massimo Bray, anche di #StrateCo - Chi non comunica scompare, un workshop evento sulle strategie e tecniche di comunicazione.

BDSR - il disco

Biglietto di solo ritorno" è un doppio album prodotto artisticamente agli Anudo, trio di producer cuneesi ha dato al progetto un ulteriore tocco magico perfettamente in tono con l'originalità della poesia di Gio Evan. BDSR è un opera composta da due dischi con il primo contenente 9 canzoni e il secondo contenente 10 poesie recitate da Gio Evan (con musiche a cura di Giampiero Mazzocchi) di cui 5 estratte dai suoi libri (editi Fabbri- Rizzoli) e 5 completamente inedite.

Il 6 marzo è stato pubblicato il nuovo libro Ormai tra noi è tutto infinito, (Fabbri-Rizzoli) già alla quarta ristampa e il 24 maggio è uscita la ristampa del suo secondo libro Teorema di un salto (Goodfellas-MArteBook).

Credits

Gio Evan: voce e testo

Produzione artistica e musiche: Anudo

Produzione esecutiva: MArteLabel

Editore: MArteLabel srl / Giallo Ocra srl

Gio Evan, “A piedi il Mondo”

mercoledì 4 luglio

Casa del Jazz

Viale di Porta Ardeatina, 55, 00154 Roma RM

ore 21.00 - costo 15€+dp

www.gioevan.it

Facebook: https://www.facebook.com/gioevanofficial

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC7xo0E4gEkhMA3u5W6iPgFA