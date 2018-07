L’artista coreano Peter Kim al Museo Bilotti con Sull’orlo della forma

Come da tradizione, anche quest’estate Ringo Starr, ex batterista dei Beatles, sarà in tour in Europa: per la prima volta dopo 7 anni però, tornerà eccezionalmente anche in Italia con ben cinque concerti. A Roma si fermerà per un’unica imperdibile data: mercoledì 11 luglio, ospite alla Cavea del Parco della Musica, lo stesso palco che lo accolse nel 2011.

Al suo fianco vi sarà la All Starr Band, dinamico complesso che vede alcuni fra i più grandi musicisti degli ultimi 50 anni: alla chitarra solista Steve Lukather, nientemeno che il leader e fondatore dei Toto; alle tastiere invece ci sarà Gregg Rolie, ex membro degli Journey, nonché sessionman per Santana dai tempi di Woodstock. A loro, entrambi membri fissi da quasi un decennio, si aggiungo altri celebri nomi: Warren Ham dei Kansas al sassofono e Gregg Bissonnette, batterista per David Lee Roth. Graham Gouldman, bassista dei 100cc è la new entry di quest’anno. Infine, ritorna solo per questo tour anche Colin Hay, chitarrista dei Men ad Work.

A rendere davvero stellare lo show sarà soprattutto la scaletta: innanzitutto, buona parte del repertorio sarà occupato da tutti i celebri pezzi dei Beatles che videro Ringo alla voce (“Yellow Submarine”, “With a Little Help From my Friends”, “Boys”, “I Wanna Be Your Man”) e dai suoi migliori brani da solista (“It Don’t Come Easy”, “Photograph”). La restante parte dello spettacolo invece vedrà protagonista a rotazione ognuno dei componenti della All Starr Band, trasformando il concerto in una vera e propria rassegna della storia del rock. La scaletta di questa edizione conterà infatti numerosi classici come “Hold The Line” e “Rosanna” (Toto); “Evil Ways”, “Black Magic Woman” e “Oye Como Va” (Santana); “Down Under” e “Who Can It Be Now” (Men at Work); “I’m Not in Love” e “Dreadlock Holiday” (100cc).

Richard Starkey, meglio conosciuto come “Ringo Starr”, 78 anni a luglio, è ancora lo stesso ragazzo che il mondo conobbe più di mezzo secolo fa. 12 album con i Beatles, 26 da solista e un Oscar, centinaia di concerti e una doppia premiazione alla Rock & Roll Hall of Fame, sono solo alcuni dei punti salienti della sua carriera. L’ultima esibizione a Roma risale al 2011, in occasione di “Luglio Suona Bene”: quell’anno fu accompagnato sul palco dai Romantics e da Edgar Winter. Da allora è stato attivo soprattutto negli Stati Uniti e ha inciso due nuovi dischi “Postcards from Paradise” nel 2015 e “Give Me More Love” nel 2017.

Ringo Starr and His All Starr Band - Roma Summer Fest

Mercoledì 11 luglio 2018 - Ore 21:00

Auditorium Parco della Musica, Cavea

Via Pietro de Coubertin 30

Biglietti sul sito www.ticketone.it