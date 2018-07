L’artista coreano Peter Kim al Museo Bilotti con Sull’orlo della forma

Mansur Naziri, direttore artistico di Fiesta, porta in Italia l’artista pluripremiato che vanta oltre 31 milioni di followers su facebook.

Venerdì 6 luglio Prince Royce incontrerà i suoi fan in un concerto che si preannuncia già memorabile.

Con alle spalle due tour completamente sold-out in Europa e Stati Uniti, Geoffrey Royce Rojas, meglio conosciuto come Prince Royce, cantautore statunitense, è oggi una delle più importanti figure della musica latina contemporanea e vanta al suo attivo collaborazioni con la band messicana Maná, con l’icona del reggaeton Daddy Yankee, con Enrique Iglesias e Pitbull.

Classe ’89, nato e cresciuto nel Bronx a New York da genitori Dominicani, Prince Royce si appassiona alla musica fin dalla prima infanzia. Durante l'adolescenza partecipa al coro della scuola, compete in alcuni talent show, e all'età di 13 anni comincia a scrivere poesie che poi adatta a basi musicali cominciando, intorno ai 15 anni, a comporre vere e proprie canzoni. A 19 anni Royce incontra Andrés Hidalgo, che diventa il suo manager e che lo indirizza verso la composizione di musica per bachata, ballo tradizionale dominicano. Il suo album di debutto, “Prince Royce”, pubblicato nel 2010, ha immediatamente grande successo e scala rapidamente le classifiche ottenendo il triplo disco di Platino e collezionando una serie innumerevole di riconoscimenti tra cui due Latin GRAMMY, sette Premio Lo Nuestro, quattro Premios Juventud e quattro Latin Billboard.

Nel 2012 pubblica il suo secondo Album, Phase II, che contiene alcune delle sue canzoni più belle e famose come “Las cosas pequeñas” , “Incondicional” e “Te perdiste mi amor”, cantato in coppia con la cantante e attrice messicana Thalía. Nel 2014 ha pubblicato il singolo elettro-pop/R&B "Stuck on a Feeling", in collaborazione con Snoop Dogg, seguito a maggio 2015 da "Back It Up", pezzo dal sapore più dancehall realizzato con Pitbull e Jennifer Lopez. Entrambi i brani sono tratti da “Double Vision”, pubblicato a luglio 2015, primo album dell’artista in lingua inglese.

"È sempre stato un mio sogno fare qualcosa in inglese e mostrare questo lato di me che le persone non hanno mai visto prima" – dice Royce - aggiungendo che l'inglese è la sua prima lingua. "È un lato di me che c’è sempre stato, non è qualcosa di costruito. Ho sempre creduto di poterlo fare e sento che ora è il momento. Ho lavorato su questo aspetto per diversi anni e ora mi è molto chiaro il tipo di sound che voglio ottenere".

Si tratta di una miscela accattivante di pop, latino, hip-hop e R&B che Royce definisce "pop ritmato con un tocco latino" - un ponte ideale tra il suo passato e il futuro.

Durante la sua carriera Prince Royce si è guadagnato una solida base di fan con oltre un miliardo di flussi on-line e più di 31 milioni di seguaci su Facebook. È stato l’artista con più numeri uno in classifica, ben 11, tra cui il singolo "Darte un beso", tre volte disco di platino, e tre album in vetta alle classifiche latine, ha vinto 20 Latin Billboard Awards e ha guadagnato sette nomination al Latin Grammy.

XXIV Festival Internazionale di Musica e Cultura Latino Americana a Roma

VENERDI' 6 LUGLIO 2018: PRINCE ROYCE LIVE!

Informazioni per il pubblico:

Fiesta 2018



Parco Rosati, Via delle Tre Fontane, 24 – Roma

Inizio concerti: ore 23.00

Ingresso: 45 euro senza consumazione

