L’artista coreano Peter Kim al Museo Bilotti con Sull’orlo della forma

Stasera, 20 luglio, arriverà a Fiesta la band HAVANA DE PRIMERA, un’orchestra di prima classe formata da musicisti di grandissima abilità provenienti dalle più severe scuole di musica di Cuba e guidati dal trombettista Alexander Abreu.

Li caratterizza una grande versatilità musicale: portano sul palco un elegante mix di generi dance e concertistici, accompagnati da eccezionali “assoli” e dalla incredibile voce di Alexander Abreu. Trombettista, compositore, arrangiatore, Abreu è anche cantante e direttore musicale del gruppo.

Nato nel 1976, Abreu è tra i migliori trombettisti cubani dell’ultimo decennio. Ha fatto parte dei gruppi di Paulo F.G., Isaac Delgado, Irakere, tra gli altri. La sua voce roca tinge di meravigliose sfumature le composizioni dell’orchestra, adattandosi perfettamente alle tematiche trattate.

Elemento distintivo di Havana de Primera è la necessità ricorrente di non dimenticare il patrimonio “ballabile” della ritmica, accostandolo a tematiche assolutamente nuove nei contenuti. Argomenti sempre disseminati di “cubanía”, vicini alle radici afro-cubane, alle preoccupazioni contemporanee e alla saggezza popolare dell'isola, ma con una poetica rigorosa. Questo trasforma la musica in un vero e proprio mix di armonie destinate alla danza e apprezzate dal ballerino, ma anche in una proposta interessante per l'ascoltatore.

Il repertorio, costituito dalla musica cubana più genuina, è tra i più ballabili e pieni di gioia ed energia, una vera esperienza per i sensi. Venerdì 20 luglio, 15 euro senza consumazione.

XXIV Festival Internazionale di Musica e Cultura Latino Americana a Roma

30 maggio - 24 settembre 2018 Parco Rosati - Via delle Tre Fontane, 24 Roma EUR

Informazioni per il pubblico:

Fiesta 2018

Parco Rosati, Via delle Tre Fontane, 24 – Roma

Inizio concerti: ore 23.00

Ingresso: 15 euro senza consumazione

Info e prenotazioni: 06.87463296

Prenotazioni privèe: 392.0899200

Info e prevendite concerti: 393.1274373

Website: www.fiesta.it

Youtube: FiestaTV