L’artista coreano Peter Kim al Museo Bilotti con Sull’orlo della forma

Flamenco Tango Neapolis sarà ospite della prestigiosa manifestazione musicale dell'estate romana "I concerti nel parco" che si terrà presso il parco della Casa del Jazz, mercoledì 1 Agosto 2018 alle ore 21.00.

Flamenco Tango Neapolis presenta il suo spettacolo che si intitola "Arrassusìa" (che a Napoli vuol dire "Non sia mai!"), un'emozionante contaminazione tra la canzone napoletana, i ritmi impetuosi del flamenco e l'eleganza del tango argentino.

Il progetto artistico di Salvo Russo (musicista e compositore napoletano) è stato scelto per concludere questa importante rassegna musicale che, quest'anno, ha ospitato artisti di fama nazionale ed internazionale come Joey Alexander, Suzanne Vega, gli Avion Travel, Graham Nash e Gio Evan.

In questo nuovo spettacolo Flamenco Tango Neapolis ci accompagna in un affascinante “viaggio in musica” che parte dal nostro Sud, ovvero Napoli, e ci fa scoprire le tradizioni, l'energia e le emozioni di "altri Sud del mondo", l'Andalusia e l'Argentina.

Le musiche sono composizioni originali e arrangiamenti di Salvo Russo e vengono magistralmente eseguite da un ensemble di musicisti polistrumentisti di grande spessore artistico: Salvo Russo (pianoforte, percussioni e voce), Marco Pescosolido (violoncello), Agostino Oliviero (violino, oud arabo, chitarra) e Gianni Migliaccio (chitarra flamenco, percussioni e voce).

La danza è rappresentata da una coppia di ballerini di flamenco (Alessia Demofonti e Massimiliano De Pasquale "El Bicho") e da una coppia di ballerini di tango argentino (Sabrina Amato e Daniel Montano).

E’ così che “Scalinatella” diventa la Musa che ispira la pasiòn flamenca, che “Cerasella” ricrea l’atmosfera delle milonghe argentine e che “Lo Guarracino” irrompe con tutta l’energia di una “Buleria napulitana” in una vera e propria “juerga flamenca”.

I colori di Napoli, dunque, mescolati con quelli dell’Andalusia e del Sud America esplodono musicalmente in scena creando atmosfere intense, arricchite dalla magia del baile flamenco e del tango argentino.

Un quadro dai colori vivaci, romantici e suggestivi che si rivela allo spettatore attraverso l’arte della musica, della danza e del teatro, catturandone la mente ed il cuore in uno spettacolo tutto da vivere!

Info ed acquisto biglietti:

Mercoledì 1 agosto 2018 ore 21.00

Casa del Jazz

Vendite in loco

La biglietteria presso la Casa del Jazz è aperta con orario 17.00/22.00.

Nelle sere di spettacolo la biglietteria apre alle ore 19.00. Non è possibile effettuare prenotazioni telefoniche.

Video di Flamenco Tango Neapolis all'Auditorium Parco della Musica di Roma

