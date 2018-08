L’artista coreano Peter Kim al Museo Bilotti con Sull’orlo della forma

Nella suggestiva cornice del porto turistico Marina di Nettuno è attesa la XXVII^ edizione del Premio Nazionale Enrico Caruso che si svolgerà l’11 agosto dalle ore 21.00.

La storica manifestazione vanta una tradizione d’eccellenza che contempla tra i premiati delle passate edizioni nomi come Roberto Murolo, Mario Merola, Jimmy Fontana, Mal dei Primitives, Gianni Nazzaro, Manuela Villa, il soprano cubano Madelin Alonso, il mezzosoprano russo Maria Ratkova, il tenore Antonio Murro, il tenore Fabio Andreotti. Patron dell'evento è l’art director Mimmo Pugliese con la collaborazione artistica e stampa di Anna Silvia Angelini, e con la collaborazione artistica di Pasquale Vitiello. L’evento è organizzato dalla Pro loco Nettuno e dalla Pro loco Sangallo con il Patrocinio del Comune di Nettuno.

La novità di questa edizione è l’inserimento della sezione ballo e danza che si affianca alla musica lirica e leggera. Il Premio prevederà al suo interno uno spazio dedicato al Concorso MAREMUSICA che presenterà un podio formato da alcuni concorrenti vincitori di passate edizioni e si concluderà nel prossimo autunno.

Il Premio Caruso 2018 verrà assegnato ai seguenti artisti: per la Musica lirica il soprano Eleonora Croce, il soprano Giorgia Tirocchi, il tenore Gerardo Bovenzi e il tenore Delfo Paone; per la sezione Musica leggera Metella Miglietti e Vitaliano De Cesaris e per la sezione Ballo e Danza il ballerino Simone Ripa.

A condurre la serata il noto presentatore Mauro Bruno; durante la serata la valletta Ludovica Di Cicco indosserà gli abiti della stilista Antimina Chianese.

Si prevede una serata ricca di emozioni all'insegna della grande musica italiana e nello stesso tempo dello spettacolo e della tradizione artistica nazionale.