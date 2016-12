Il Matrimonio nuoce alla salute: istruzioni per l'uso al Teatro de' Servi!

Il titolo "Che sarà", con evidente rimando alla canzone del Sanremo del 71 dei Ricchi e Poveri, racchiude in sé tutta l'essenza della vita e dello spettacolo. Come di consuetudine Maurizio Battista terrà fede alla sua più grande capacità: analizzare scorci di vita quotidiana con disinvoltura, armonia arrivando a toccare note profonde senza annoiare e abbandonare la sua abilità comica.

Tutto sarà accompagnato dai virtuosismi canori dei quattro elementi dei Baraonda.

Dopo il grande successo della passata stagione, con più di 30.000 spettatori, il mattatore romano torna sul palcoscenico del teatro Olimpico per allietare le feste natalizie e traghettarci nel nuovo anno con ironia, divertimento, entusiasmo.

Uno spettacolo nuovo, attesissimo, imperdibile. Tra domande taglienti, gag, battute brillanti. Un continuo divenire di idee, un botta e risposta spassoso e ininterrotto di trovate e curiosità che spiazzeranno il pubblico.

Uno show spumeggiante ed esplosivo, ma anche irriverente e sfrontato, che come sempre farà ridere, sorridere ma anche riflettere, come solo il nostro Maurizio sa fare.

"Sarà uno spettacolo work in progress, quasi un last minute...oh e poi sarà quel che sarà, dal 13 dicembre si vedrà! Ma non avrò sfoggiato troppo inglese?!"

Dal 13 dicembre al 15 gennaio

Che sarà

TEATRO OLIMPICO

Prezzi: (più diritto di prevendita) da 40 a 14 euro

Orari: Serale ore 21.00 – Domenica ore 18.00

Lunedì 26 dicembre ore 18.00 – Venerdì 6 gennaio ore 18.00

Riposo: lunedì 19 dicembre – Sabato 24 dicembre – Domenica 1 gennaio – Lunedì 2 gennaio – Lunedì 9 gennaio