Capodanno al Teatro degli Audaci con "RUMORS"

Arriva sul palco del Teatro de’ Servi, dal 20 dicembre 2016 all’8 gennaio 2017, una delle commedie più viste in Francia nelle ultime stagioni teatrali e in scena da ben 6 anni consecutivi a Parigi con oltre 300 mila spettatori: “Il matrimonio nuoce gravemente alla salute” di Pierre Leandri e Elodie Wallace.

Il progetto è curato da Gianluca Ramazzotti che ha affidato la versione italiana a David Conati. Diretto da Massimo Natale, lo spettacolo vede in scena un quartetto di attori: Fabio Ferrari, Silvia Delfino, Pia Engleberth e Maurizio D’Agostino.

Romeo (Fabio Ferrari) e Sofia (Silvia Delfino) convivono (senza essere spostati) già da qualche tempo e Sofia è una donna in carriera in una importante agenzia pubblicitaria dove guadagna molto bene. Romeo invece ha scelto di fare il casalingo, all’insaputa della madre Michelina (Pia Engleberth) che è una donna molto all’antica.

Proprio da questa situazione prende spunto la commedia, in cui il gioco dei rapporti di coppia è ribaltato, con un personaggio femminile che porta i soldi a casa, segue il calcio, porta i pantaloni insomma, e un compagno di vita che invece preferisce godersi la vita casalinga.

La bomba scoppia quando Romeo non riesce a evitare che Sofia e Michelina si incontrino, in una cena traditrice, a cui è stato impossibile dire di no. Romeo sarà costretto a fare il suo "coming out" di uomo casalingo. A complicare la serata anche l’improvvisa apparizione del datore di lavoro di Sofia, il dott. Borlotti (Maurizio D’Agostino).

Una commedia giocata sugli equivoci, fresca, attualissima, con qualche bel colpo di scena e interazione con il pubblico, che porta sul palco argomenti molto dibattuti: il ribaltamento dei ruoli nella coppia e la convivenza senza un legame giuridico o sacro. La commedia perfetta per una spensierata serata a teatro nel periodo natalizio.

Lo spettacolo non sarà in scena il 24 e 25 dicembre; 26 dicembre pomeridiana alle 17.30. Il 31 dicembre, serata speciale per il Capodanno a teatro con spettacolo alle ore 20 e a seguire brindisi con la Compagnia (40 €). Domenica 1 e venerdì 6 gennaio pomeridiana ore 17.30.

Dal 20 dicembre 2016 all’8 gennaio 2017

La Bilancia Produzioni presenta

Il matrimonio nuoce gravemente alla salute

di Pierre Leandri e Elodie Wallace

Versione italiana David Conati - Progetto di Gianluca Ramazzotti

con

Fabio Ferrari (Romeo)

Silvia Delfino (Sofia)

Pia Engleberth (Michelina)

Maurizio D’Agostino (Dott. Borlotti)

Regia di Massimo Natale

Teatro de’ Servi

Roma - Via del Mortaro 22 (ang. Via del Tritone) Info: 06.6795130

www.teatroservi.it - https://www.facebook.com/TeatroServi?fref=ts

BIGLIETTI: PLATEA 22€ - GALLERIA 18€

ORARIO SPETTACOLI: DA MARTEDI A VENERDI ORE 21 – SABATO ORE 17.30 E 21 – DOMENICA ORE 17.30 – LUNEDI RIPOSO