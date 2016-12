I pittori del ’900 e le carte da gioco; a Palazzo Braschi

“Rumors” (Pettegolezzi), celebre pièce di Neil Simon, racconta la vicenda di quattro coppie della medio/alta borghesia, che si riuniscono a casa del vicesindaco di New York (Charley Brock) per festeggiare il decimo anniversario del suo matrimonio. I primi invitati che arrivano, un avvocato e la moglie, scoprono che è esploso un colpo di pistola. Il padrone di casa è chiuso in camera sua, perde sangue da un orecchio e forse ha tentato il suicidio, la moglie è scomparsa e così anche la servitù. Scatta subito un obbligo: non dire niente a nessuno per evitare gli scandali e soprattutto la perdita dei privilegi dovuti alla complice amicizia col vicesindaco. Così, in un incalzante ritmo condito da esilaranti equivoci, tra bugie, imbrogli ed invenzioni, la storia, o meglio la “farsa” come la definisce lo stesso autore, si dipana con toni ironici e paradossali fino ad arrivare alle sorprese conclusive.

Capodanno 2017

..dopo il grandissimo successo di "Rumori fuori scena" e "Daddy Blues" un NUOVISSIMO spettacolo

"R u m o r s" di Neil Simon

regia Flavio De Paola

con Flavio De Paola, Maria Cristina Gionta, Emiliano Ottaviani, Giuseppe Abramo, Alessia Di Fusco, Stefano Centore, Annamaria Fittipaldi, Marina Pedinotti

commedia divertentissima DA NON CONFONDERE CON RUMORI FUORI SCENA

Dal 31 dicembre al 22 gennaio 2017

Spettacolo, cena a buffet e brindisi di mezzanotte con la compagnia €50

Ragazzi fino ai 14 anni €35

Teatro degli Audaci

via Giuseppe De Santis, 29

www.teatrodegliaudaci.it

Botteghino 06 94376057

lunedi-sabato 10,00- 13,30 / 16,00-20

domenica 16,00-20,00