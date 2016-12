01 Gennaio 2017: la Festa di Roma sui ponti e lungo il Tevere

Si chiude con allegria il 2016 del Teatro Nino Manfredi. Dal 27 dicembre fino al 1 gennaio, Marco Cavallaro sul palco con Claudia Ferri e Marco Maria Dalla Vecchia, allieterà le feste di natalizie con uno dei suoi successi teatrali: That's amore.

Lui, scottato dalla recente disavventura, diffida di tutte le donne. Lei, allo stesso modo, detesta tutti gli uomini. Si scatena la guerra tra i due, una lotta senza esclusioni di colpi per rimanere gli unici affittuari. Situazione di estrema tensione, che sembra degenerare quando irrompe nel fatiscente appartamento un terzo strambo individuo, che si esprime coi versi delle canzoni di Julio Iglesias, anch’egli convinto di essere il solo legittimato a vivere lì dentro. Da quel momento la storia, apparentemente insolubile, prenderà inaspettate vie d’uscita.

Lo spettacolo, che ha alle spalle oltre cento repliche, accompagnerà il pubblico nel 2017. Il 31 dicembre, infatti, dalle 22.45 tutti coloro che vorranno trascorrere il capodanno in compagnia dello staff del Teatro Nino Manfredi verranno allietati dalla travolgente allegria di Cavallaro. Sarà lui a far partire il countdown per il 2017.

That's amore

di Marco Cavallaro

con Marco Cavallaro, Claudia Ferri, Marco Maria Dalla Vecchia

TEATRO NINO MANFREDI

via dei Pallottini 10 – Ostia Lido

dal 27 dicembre 2016 al 1 gennaio 2017

27, 28, 30 dicembre ore 21.00

1 gennaio ore 21.00 ore 17.30

29 dicembre 17.30

31 dicembre ore 20.00 e 22.45

www.teatroninomanfredi.it

Per info e prenotazioni: 06 56 32 48 49

Biglietti: Platea: Intero 24.00 euro, Ridotto 21.00 euro

Galleria: Intero 21.00 euro; Ridotto 18.00 euro

Per il 31 dicembre Biglietti a 65.00 euro; under 19: 40.00 euro