01 Gennaio 2017: la Festa di Roma sui ponti e lungo il Tevere

“Non guardate alle vostre spalle, il futuro è davanti a voi”. E’ questo lo slogan del programma “Abbandonati” che si svolge all’interno del teatro trasformato, per il pubblico in sala, in un fremente studio televisivo, dove la regista Vanessa Gasbarri vuole gli spettatori protagonisti insieme agli attori.

“Rosso Giungla”– in scena al Teatro Roma dal 28 dicembre 2016 al 15 gennaio 2017 - è una commedia dolce e amara in cui gli autori Cinzia Berni e Guido Polito mettono a confronto due donne diversissime che si ritrovano a fare da specchio l’ una all’ altra, sviscerando i loro drammi veri o presunti, durante una diretta televisiva nella quale l’ unica cosa che conta è far crescere l’ audience.

La conduttrice Simona Sarno (Guenda Goria), amante dell’astrologia e degli amori impossibili, sta per intervistare un’ospite stravagante, la Signora Anna (Gabriella Silvestri).

Oroscopi, passioni, ambizioni personali, tradimenti e vanità muovono i personaggi in scena: il sornione direttore di rete (Jonis Bascir), la tagliente e pragmatica autrice (Federica Quaglieri), il regista sognatore (Alessandro Salvatori) e l’avvenente truccatrice (Clio Evans).

Manca circa un’ora alla diretta di “Abbandonati” ed una serie di imprevisti gettano il seme di esilaranti equivoci e continui colpi di scena in cui si trovano coinvolti anche il vulcanico assistente di redazione (Enzo Casertano) e la sua poetica fidanzata (Alessandra Merico).

E se tutto fosse scritto nelle stelle? Lo chiederemo in diretta a Simon & the Stars !

Teatro Roma

28 Dicembre 2016 - 15 Gennaio 2017

Pragma srl

Gabriella Silvestri e Guenda Goria

ROSSO GIUNGLA

una brillante commedia di Cinzia Berni e Guido Polito

con Jonis Bascir, Enzo Casertano, Clio Evans, Alessandra Merico, Federica Quaglieri e Alessandro Salvatori

regia Vanessa Gasbarri

scene Katia Titolo, costumi Marco Maria Della Vecchia e Maura Casaburi,

musiche Jonis Bascir, luci Corrado Rea, aiuto regia Vita Rosati e Barbara Giuliani,

capo elettricista Fabrizio Mazzonetto, capo macchinista Francesco Costa,

direzione organizzativa Angela De Ruvo, direzione generale Mario Minopoli,

ufficio stampa Andrea Cova e Maya Amenduni

TEATRO ROMA

28 Dicembre 2016 - 15 Gennaio 2017

Via Umbertide 3 (p.zza S. Maria Ausiliatrice), 00181 Roma

Per informazioni: telefono 06 7850626 - fax 06 7853169 - mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Info e prenotazioni: lunedì dalle 10 alle 15, dal martedì al sabato dalle 10 alle 20, domenica e festivi dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 20

Parcheggio Custodito: via Umbertide 27 (apertura parcheggio ore 20.00)

Costo biglietti: intero € 22 (comprensivo di € 1,00 di prevendita), riduzioni per Cral, Centri Anziani e Associazioni Convenzionate

Orario spettacoli: dal martedì al venerdì ore 21 (tranne giovedì 05/01 ore 19 e venerdì 06/01 ore 17.30), sabato ore 17 ed ore 21, domenica ore 17.30, lunedì riposo

Speciale Capodanno: sabato 31/12 ore 22:45

Costo biglietti: intero € 50, ridotto under 18 € 30 - a mezzanotte brindisi con panettone e spumante!