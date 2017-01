Al Museo Barracco i segreti delle Piramidi

Nel 2009 Papa Ratzinger annuncia al mondo che il Purgatorio, come luogo fisico, non esiste più. Dante Alighieri, saputa la notizia, si precipita per la seconda volta nell’Oltretomba per dipanare la spinosa questione e riscrivere la Divina Commedia.

Ma dove mettere ora gli invidiosi? Gli iracondi? Gli accidiosi?

Dubbi e tormenti attendono il Poeta, che inoltre scopre che l’amore per Beatrice, dopo sette secoli, si è un po’ appannato.

Tra demoni e cherubini, fiumi infernali e rinfrescanti panchine ecco una rilettura in chiave camp dell’immortale poema che getta nella stessa bolgia Paolo Malatesta con gli Abba, Farinata degli Uberti con Liz Taylor.

Dopo il successo di Piccole Gonne, Alessandro Fullin, con gli attori di Nuove Forme, torna a teatro con una nuova parodia, condita come sempre da aforismi esilaranti e da pungenti ironie.

Guarda il video: https://www.youtube.com/watch?v=gyFu6JsfEOc&feature=youtu.be

ALESSANDRO FULLIN

LA DIVINA

con Alessandro Fullin, Tiziana Catalano, Sergio Cavallaro, Simone Faraon, Paolo Mazzini, Mario Contenti e Ivan Fornaro

coreografie di Sergio Cavallaro, costumi di Monica Cafiero

scritto e diretto da ALESSANDRO FULLIN

produzione Nuove Forme - distribuzione Terry Chegia

Dal 12 al 22 gennaio 2017

SALA UMBERTO

Via della Mercede, 50 Roma

Tel. 06 6794753

www.salaumberto.com

giovedì e venerdì ore 21, sabato ore 17 e 21, domenica ore 17

Prezzi da 32€ a 23€