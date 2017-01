Sopravvissuti: ritratti e voci alla Casa della Memoria e della Storia

Al Teatro Cometa Off di Roma dal 26 al 29 gennaio 2017 andrà in scena in prima nazionale uno spettacolo scritto e diretto da Antonello Coggiatti: “Punti di Vista” con Angela Di Sante e Antonello Coggiatti. Una storia d’amore/odio, un ritmato e divertente battibecco di una stravagante coppia nel pieno di una grande crisi!

Se siete stanchi delle solite storie d'amore, languide, stucchevoli e sdolcinate, allora è arrivato il momento di assistere allo spettacolo che vi presenta la storia "d'amore" più irrequieta, spinosa, grossolana - ma reale - che ci sia!

Tra toni acuti, scenate esuberanti, prese di posizione, bugie, Daniela e Filippo confesseranno sul palco le loro versioni - o visioni – fino a ricomporre i pezzi della loro vita di coppia. Allo spettatore resta l'arduo compito di ricomporre questo surreale puzzle!

In “Punti di Vista”, esilarante quanto astuta rappresentazione della vita di coppia, Daniela e Filippo all’apice di una crisi saranno costretti a rispondere alle domande incalzanti di un fantomatico commissario ripercorrendo i momenti della propria vita di coppia. Ognuno proporrà la propria versione, che inevitabilmente si dimostrerà in perfetta antitesi ed opposizione a quella dell’altro.

TEATRO COMETA OFF

DAL 26 AL 29 GENNAIO 2017

PUNTI DI VISTA

SCRITTO E DIRETTO DA ANTONELLO COGGIATTI

CON ANGELA DI SANTE E ANTONELLO COGGIATTI

Teatro Cometa Off – Via Luca della Robbia, 47 Roma

Tutti i giorni alle 21, la domenica alle 18

Biglietto intero euro 12,50, ridotto euro 10

Info e prenotazioni: 06.57284637 - 3926036125 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.