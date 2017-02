Leonardo e il Volo: il Codice di Da Vinci esposto ai Musei Capitolini

Tutto quello che le mamme non hanno mai osato raccontare concentrato in un'ora e mezza di spettacolo: questo è “Moms! Il primo varietà sulla maternità”, in scena dal 1 al 19 febbraio al Teatro della Cometa di Roma, con una squadra di attrici italiane d’eccellenza - Carla Ferraro, Valentina Martino Ghiglia, Laura Mazzi, Silvia Siravo - dirette dalla regia di Ferdinando Ceriani, con canzoni di Toni Fornari e arrangiamenti di Stefano Fresi.

Esilarante, graffiante, licenzioso: pluripremiato negli Stati Uniti e in Canada, Mom’s the word (questo il titolo originale), Moms! è uno spettacolo scritto da 6 mamme-attrici che hanno sopportato le agonie e le estasi della maternità.

Uno sguardo incredibilmente divertente e profondamente toccante sull’essere genitori oggi. Tra pannolini, notti insonni, pappette, biberon, mariti alla disperata ricerca di un momento di intimità, frustrazioni, pubertà, sesso, urla, pianti, strepiti e tanto, tanto amore per quei “mostricciattoli”, quattro attrici affiatatissime danno voce, corpo e anima a un intreccio di racconti e aneddoti oltraggiosamente divertenti che vi lasceranno senza fiato.

Tutto condito da balletti, canzoni e musiche, scritte e arrangiate dalla ormai collaudatissima coppia Stefano Fresi e Tony Fornari che fanno di questo spettacolo un vero e proprio varietà sulla maternità.

Teatro della Cometa

dal 1 al 19 febbraio 2017

MOMS! Il primo varietà sulla maternità

Di Jill Daum, Linda Carson, Alison Kelly, Barbara Pollard, Robin Nichol e Deborah Williams

Regia di Ferdinando Ceriani

con Carla Ferraro, Valentina Martino Ghiglia, Laura Mazzi, Silvia Siravo Canzoni di Toni Fornari

Arrangiamenti di Stefano Fresi

Teatro della Cometa - Via del Teatro Marcello, 4 – 00186 Orario prenotazioni e vendita biglietti: dal martedì al sabato, ore 10:00 -19:00 (lunedì riposto), domenica 14:30 – 17:00 - Telefono: 06.6784380 Orari spettacolo: dal martedì al venerdì ore 21.00. Sabato doppia replica ore 17,00 e ore 21,00. Domenica ore 17.00. Costo biglietti: platea 25 euro, prima galleria 20 euro, seconda galleria 18 euro.