Torna Canapa Mundi: tre giorni di informazione, cultura e divertimento per conoscere la Canapa

Bedda Maki, il testo vincitore della quarta edizione del concorso “Una commedia in cerca di autori®”, indetto dal centro di produzione La Bilancia, è in scena al Teatro De’ Servi fino al 19 febbraio 2017. Scritto dai giovani milanesi Chiara Boscaro e Marco Di Stefano, interpretato da Roberta Azzarone, Caterina Gramaglia, Franco Mirabella, Lorenzo Parrotto, e Arturo Scognamiglio, per la regia di Roberto Marafante, racconta con una scrittura comica e fluida, la storia di vecchi ristoratori in crisi che cercano di adeguarsi a gusti e richieste dei nostri giorni.

La Tonnara di Toni è infatti un ristorante siculo che per decine di anni ha deliziato il palato dei milanesi, ma ora è tempo di street food, di fusion, e Toni deve trovare centomila euro per pagare i debiti, o sarà costretto a chiudere per sempre i battenti. Il figlio Calogero e la cameriera Maria cercano di aiutarlo. Uniranno la cucina siciliana a quella giapponese per trasformare la Tonnara nel nuovo punto di riferimento della movida meneghina. Il piatto forte? Il Bedda Maki: melanzana fritta, riso, ripieno di tartare di tonno, cuore di pistacchio allo zafferano. Ora bisogna solo convincere il web critico gastronomico Yannis Beretta della bontà dell’idea, tra travestimenti, dichiarazioni d’amore inaspettate, equivoci, scontri generazionali, hipster, twitter, finte disquisizioni estetiche e vere risate. Ce la faranno?

La Bilancia Produzioni presenta

BEDDA MAKI

Come resushitare il ristorante e vivere felici

di Chiara Boscaro e Marco Di Stefano

Commedia vincitrice della IV Edizione del Concorso

“Una commedia in cerca di autori®”

Dal 31 gennaio al 19 febbraio 2017

con Roberta Azzarone (Ginevra) , Caterina Gramaglia, Franco Mirabella, Lorenzo Parrotto, Arturo Scognamiglio

Regia di Roberto Marafante

Lo spettacolo sarà preceduto da un buffet giapponese offerto da DARUMA

