Torna Canapa Mundi: tre giorni di informazione, cultura e divertimento per conoscere la Canapa

Seconda settimana in scena al teatro Marconi, dal 9 al 12 febbraio, per 100m2 di Juan Carlos Rubio, con Sandra Milo, Giorgia Wurth ed Emiliano Reggente diretti da Siddhartha Prestinari.

La vita si sa può essere piena di fantasia e anche le scelte più ordinarie possono rivelare risvolti inattesi. Non c’è bisogno di essere fatalisti per attendersi grandi cose dall’acquisto di un appartamento in nuda proprietà. Ed è così che, quello che sulla carta sembra un triste contratto tra una persona sola e bisognosa e un’altra opportunista e profittatrice, diventa invece il pretesto per un incontro di anime.

Cento metri quadri di Juan Carlos Rubio è una commedia divertente, naturalista, che racconta quello che accade quando Carmen, ottuagenaria in gamba ed esuberante decide di vendere in nuda proprietà il suo appartamento a Sara, una giovane morigerata, fin troppo responsabile e strutturata.

Carmen sembra felice, sebbene cardiopatica è un’inguaribile ottimista, che ama i suoi abiti appariscenti e i suoi discorsi chiari. Sara è molto sicura di sé, e nonostante sia nel pieno della vita, ha sempre un occhio all’orologio, ha paura di divertirsi e non osa rischiare.

Ne nasce un confronto tra due donne che affrontano la vita da punti di vista assai distanti dando il via a una divertente e inimmaginabile relazione, a gag esilaranti e a teneri siparietti in un alternanza di insospettabili cambi di direzione della trama e degli eventi.

MENTI ASSOCIATE e PAPIK presentano

100m2

di Juan Carlos Rubio

traduzione di Pino Tierno e Valentina Martino Ghiglia

con Sandra Milo, Giorgia Wurth, Emiliano Reggente

regia di Siddhartha Prestinari

disegno luci di Pietro Petronelli

scene di Mauro Paradiso

Teatro Marconi

viale Guglielmo Marconi 698e (parcheggio interno)

dal 2 al 12 febbraio

dal giovedì alla domenica

Biglietto Intero 20.00 Ridotto 14.00

Martedì, Giovedì, Venerdì e Sabato ore 21,00

Domenica ore 17,30

www.teatromarconi.it

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

tel 06 59.43.544