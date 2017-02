Bullismo e Cyberbullismo: presentata a 400 studenti la guida per difendersi

Il Teatro Ambra alla Garbatella ospita il 9 febbraio il debutto de “Il contrario di tutto” la nuova e irriverente commedia interpretata da Fabio Avaro, Vanina Marini e la Banda dell’Uku (il trio musicale composto da Fabrizio Sartini, Luca Sgamas e Luca Lepore) diretti per la prima volta da Siddhartha Prestinari.

Lo spettacolo scritto da Luca Sgamas racconta la storia di Adele giovane ragazza che grazie al ritrovamento di un vecchio diario della madre riesce ad entrare in “contatto” con il padre che non ha mai conosciuto, da anni esiliato, pare, in America Latina. I due rimangono così racchiusi in un “non luogo” fatto di parole e date dove vengono raggiunti da un improbabile trio di musicisti, ospiti di Pippo Baudo a Sanremo, che tra divertenti equivoci, colpi di scena ed assurde ricostruzioni musicheranno e daranno voce ai ricordi, agli aneddoti ed ai segreti che celati nel diario piano piano sveleranno che la verità non è quella che i malcapitati protagonisti avevano sempre creduto…

Tra i racconti di false verità e confronti con la realtà si dipana uno spettacolo che come spiega la regista: “per sua fortuna non ha una collocazione, non è propriamente prosa, non è neanche cabaret, e non è uno spettacolo musicale, ma è un insieme di tutto questo e di altro ancora da definire. E' un non luogo in cui gli attori ed i musicisti, cederanno la scena al “senso comico” nel suo continuo divenire. E' uno spattacolo che non ha controindicazioni ma è autenticamente beffardo, fintamente modesto e cosa più importante, estremamente divertente”.

Difficile da catalogare dunque ma una bella sfida da affrontare per il cast e la regista, che aggiunge: “qualcuno ha detto che ridere è il motivo per cui siamo al mondo, obbiettivo non sempre facile ma di grande stimolo se nella risata vogliamo cogliere il corretto sguardo sul mondo e sui noi stessi. Ed è su questa considerazione che ho accettato di dirigere Il Contrario di Tutto, perchè mi stuzzicava l'idea di sperimentarmi con un nuovo genere di commedia”.

Con il disegno luci di Maximiliano Lumachi lo spettacolo in replica fino al 12 febbraio sarà una nuova occasione per godere dell’irriverente simpatia di Fabio Avaro, il trasformismo di Vanina Marini e la grande comicità musicale della Banda dell’Uku.

DAUNIDEADI presenta

IL CONTRARIO DI TUTTO

con FABIO AVARO VANINA MARINI e la preoccupante partecipazione de La Banda dell’UKU

testo di Luca Sgamas

Regia di Siddhartha Prestinari

Dal 9 al 12 febbraio 2017

Teatro Ambra alla Garbatella – Roma

Disegno luci: Maximiliano Lumachi

Per info e prenotazioni:

06 81173900

Ufficio promozioni: 347 6809323

Biglietto: intero 18 + prev., ridotto 12 + prev.

Orario repliche: dal giovedì al sabato ore 21,00, domenica ore 17,00