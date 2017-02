Bullismo e Cyberbullismo: presentata a 400 studenti la guida per difendersi

Il battito di ali di una farfalla in Brasile può provocare un tornando in Texas’. Anche il più piccolo dettaglio, il più innocente, influenza la vita degli altri, a volte sfiorandola appena, a volte cambiandola per sempre.

E’ questo Lo Strano Mondo di Lorenz, lo spettacolo di punta della Compagnia QFC che Verbavolant è orgogliosa di presentare, in programma il 17 e 18 febbraio al Teatro Cometa Off di Roma.

Lo spettacolo, totalmente improvvisato, si ispira alla teoria del caos e al celebre ‘effetto farfalla’ teorizzato da Edward Lorenz nel 1963 e riassumibile proprio nella celebre affermazione ‘un battito d’ali di una farfalla in Brasile può provocare un tornado in Texas’, ovvero che un solo, piccolissimo, innocuo gesto o avvenimento può cambiare il corso del destino, della storia, della vita, per sempre.

La struttura narrativa dello spettacolo è ispirata alla raffinata drammaturgia cinematografica degli ultimi anni che ha portato sul grande schermo il concetto di effetto farfalla come America Oggi di Altman, Magnolia, Match Point di Allen, Amores Perros di Iñárritu, Third Person dove storie parallele sono collegate tra loro da link molto spesso impercettibili, ma allo stesso tempo potenti.

Il battito d’ali nello ‘Strano mondo di Lorenz’, il quale darà il via agli avvenimenti che a cascata ne deriveranno, sarà dato dal pubblico in sala: uno spunto che darà il la alle storie dei sei personaggi in scena, che modificherà il loro destino, che modificherà le loro vite. Vite che si intrecceranno, si sfioreranno, si contamineranno creando nuove infinite possibilità e nuovi bivi.

L’imprevedibile evoluzione di questi personaggi e delle loro storie avverrà in un susseguirsi di ritmi e di mescolanze di stili diversi che farà ridere e terrà incollato alla sedia lo spettatore.

La compagnia QF C (Quella Famosa Compagnia) è attiva dal 2008, ha partecipato a numerosi festival, ed è composta da attori-improvvisatori provenienti da diverse regioni d’Italia. ‘Lo Strano Mondo di Lorenz’ è lo spettacolo di punta, portato in scena in molti teatri della Penisola ed ovunque è stato oggetto di plausi e recensioni entusiaste.

17 e 18 febbraio 2017

Teatro Cometa Off

Via Luca della Robbia, 47 (zona Testaccio)

Venerdì 17 febbraio ore 21.30

Sabato 18 febbraio ore 21.30

Biglietti: interi 10 euro/ ridotto 8 euro

Tessera annuale teatro: 2, 50 euro

Per acquistare online: http://www.verbavolant.roma.it/online-store

Per info: – 347-9439412