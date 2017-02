Bullismo e Cyberbullismo: presentata a 400 studenti la guida per difendersi

Dal 16 a 19 febbraio è in scena al Teatro L'Aura di Roma, Affette da affitto. Il testo è scritto e diretto da Francesca Milani in scena con Chiara Canitano, Roberta Mastromichele.

Tre donne diverse, per diversi motivi, si ritrovano a condividere lo stesso appartamento. Nulla sembra accomunarle… ma l'arrivo di un ospite inatteso in una notte come le altre, che in realtà si rivelerà non esserlo affatto, darà loro modo di scoprire di essere più simili di quanto mai avrebbero immaginato. Risate, un velo di noir e continui colpi di scena condurranno lo spettatore all'inaspettato finale!

AFFETTE DA AFFITTO

scritto e diretto da Francesca Milani

con Francesca Milani, Chiara Canitano, Roberta Mastromichele

TEATRO L' AURA

Vicolo di Pietra Papa, 64

Dal 16 al 19 Febbraio 2017

dal giovedì al sabato alle ore 21.00 domenica alle ore 18.00

Biglietti Intero 13.00 + 2.00 (tessera associativa)

Ridotto 10.00 + 2.00 (tessera associativa)

Info e prenotazioni 0683777148 oppure Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.