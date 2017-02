Bullismo e Cyberbullismo: presentata a 400 studenti la guida per difendersi

Dal 24 al 26 febbraio al Teatro dell’Orologio va in scena “Faust Marlowe Burlesque”.

La drammaturgia di Aldo Trionfo e Lorenzo Salveti è ripresa da Massimo Di Michele che dirige e interpreta la pièce affiancato da Federica Rosellini.

Il testo, originariamente scritto per Carmelo Bene e Franco Branciaroli e mai più messo in sce-na, è ripreso, oggi, dalla regia di Di Michele che rivive, insieme alla giovane attrice Federica Rosellini - passata recentemente in scena al Teatro dell’Orologio con il suo “Testo Tossico” della Compagnia Ariel dei Merli - la storia di Faust e Mefistofele.

Una storia di immortalità e dannazione, perdono e salvezza eterna. Una storia che, nella versione che Trionfo e Salveti hanno scritto nel 1976, diviene principio di un testo arduo, ricco di inserti (che racchiude parti di Christopher Marlowe e di Wolfgang Goethe, ma anche di Cime Tempestose e di altre opere letterarie).

Gli autori elaborano un gioco straordinario nel quale i personaggi – Faust e Mefistofele – finiscono per rappresentare le due facce della stessa medaglia. La dannazione di Faust, spintosi troppo in là nella ricerca dell'immortalità, è anche la solitudine di Mefistofele. Il gioco – fatto di scherzi divertiti, inversioni di genere, ammiccamenti di seduzione reciproca, oscillante fra il disperante e il travolgente – invischia entrambi i personaggi in una progressiva crisi di identità.

La dicotomia fra Faust e Mefistofele, il supposto seduttore e la supposta vittima, inizia a sfumarsi in una dicotomia del singolo personaggio che assimila parti dell'altro, trasformandosi, via via, da vittima in carnefice e da carnefice in vittima.

Note di regia: “L’umiltà necessaria per accostarsi a un'opera così complessa, ricca di sfumature e di caratteristiche psicologiche, non può che partire dall'accantonare gli interpreti originari. Tentare di metterla in scena come fecero loro sarebbe solamente una scarsa contraffazione. La traccia è chiaramente quella indicata da Trionfo/Salveti e dal duo Bene/Branciaroli, ma Faust/Mefistofele devono vivere di luce diversa per non essere solo pallidi riflessi.”

Massimo Di Michele

Massimo Di Michele si forma presso il Piccolo Teatro di Milano diretto da Giorgio Strehler. Fre-quenta il corso di perfezionamento Santa Cristina diretto da Luca Ronconi. Lavora con numerosi registi tra i quali: Luca Ronconi, Elena Bucci, Marco Sgrosso, Pippo Del Bono, Emma Dante, Giuseppe Tornatore, Tonino Conte, Giuseppe Venetucci, Marco Carniti, Lorenzo Salveti, Tonino Conte, K. Zanussi, Patrick Rossi Gastaldi, Marco Bernardi, Stefano Pagin.

Inizia la sua carriera registica con Il funerale del padrone di Dario Fo, segue Affettati all’italiana di Francesco Ghiaccio, Studio su Medea-Black di Michel Azama, Quel silenzio pieno di voci (Studio su Pasolini), Il bello degli animali è che ti vogliono bene senza chiedere niente di Rodrigo Garcìa, Orgia di Pierpaolo Pasolini, Alexis di Marguerite Yourcenar, Di Terra di Roberto Marinelli, Bésame Macho di Pedro Villora.

Nel 2014 dirige e interpreta Faust-Marlowe-Burlesque di Aldo Trionfo e Lorenzo Salveti, in stagione al Teatro Elfo Puccini.

Link trailer spettacolo https://vimeo.com/152303071

Teatro dell'Orologio

stagione 2016 - 2017

NESSUN TEATRO SI SALVA DA SOLO

www.teatroorologio.com

FAUST MARLOWE BURLESQUE

MaDiMi

dal 24 al 26 febbraio 2017

SALA MORETTI

da giovedì a sabato h.21.30 | domenica h.18.30

drammaturgia Aldo Trionfo e Lorenzo Salveti

con Massimo Di Michele e Federica Rosellini

regia Massimo Di Michele

costumi Alessandro Lai

disegno luci Luca Carnevale

scene, foto, aiuto regia Cristina Gardumi

consulenza musicale Alessandro Mascherucci

