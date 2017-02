Bullismo e Cyberbullismo: presentata a 400 studenti la guida per difendersi

Tornano al “Teatro Le Maschere”, le storie più amate dai bambini di tutte le età: quelle dei burattini, qui riproposte con personaggi in carne ed ossa; uno spettacolo per tutti, davvero da non perdere…

Mangiafuoco sbarca il lunario portando in giro nelle piazze del paese il suo teatrino di burattini. Ma le cose non vanno per il meglio e il povero burattinaio non ha più neanche un po’ di legna da ardere per scaldare il suo cadente carrozzone.

Decide di sacrificare due marionette, Arlecchino e Colombina, ma assalito dai rimorsi preferisce passare la notte al gelo e proprio quella notte le due marionette prendono vita!

Una rassegna di esilaranti scene della commedia dell’arte, in una parata che vedrà protagoniste tutte le più celebri maschere del nostro teatro, riproposta appunto in un teatro di burattini, anzi di burattori!

ARLECCHINO E COLOMBINA NEL TEATRO DI MANGIAFUOCO

teatro d'attore e burattini

PER TUTTI!

PRODUZIONE Teatro Le Maschere

scritto e diretto da Gigi Palla

Biglietti

