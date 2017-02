Bullismo e Cyberbullismo: presentata a 400 studenti la guida per difendersi

Arriva Pino Insegno al Teatro Marconi di Roma e, con lui, tante risate e tanto divertimento.

Grande attesa per l'attore e doppiatore che, dal 21 febbraio insieme ad Alessia Navarro, salirà sul palco del teatro diretto da Felice della Corte con Per sempre Malgrado tutto.

Lo spettacolo, scritto dai due attori e diretto da Alessandro Prete, sarà in scena fino al 26 febbraio.

Tutto quello che avreste voluto sapere sulla vostra storia d'amore e non avete mai osato chiedere.

In un atto unico di settanta minuti il pubblico si rispecchierà in questa coppia che attraverserà tutte le emozioni tipiche di una vita insieme.

“Il tutto potrebbe riassumersi come se fosse una ricetta gastronomica” spiega l'attore “la preparazione di questa pietanza, molto saporita e gustosa, che chiameremo AMORE IN AGRO DOLCE, avviene in più tempi: prima i protagonisti vengono cotti sul fuoco della Passione, per poi essere messi in forno con una spennellata di Odio, quanto basta per far raggiungere ai due una leggera crosticina croccante di Incomunicabilità. La Coppia avvolta da una deliziosa pellicola dorata, risulta tenera e succosa e viene servita con un sughetto realizzato da porte sbattute in faccia, amalgamate da grosse quantità di sorrisi. Buon appetito e soprattutto buon divertimento!”

PER SEMPRE MALGRADO TUTTO

Di e con Pino Insegno - Alessia Navarro

Regia Alessandro Prete

Musiche di Stefano Mainetti

Teatro Marconi



viale Guglielmo Marconi 698e

dal 21 al 26 febbraio

dal martedì al sabato ore 21.00

mercoledì e domenica ore 17.30

Biglietti

Intero 24€ Ridotto 20€ Under 25, 8€

www.teatromarconi.it

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

tel 06 59.43.544