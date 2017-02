STADIO DELLA ROMA: SONDAGGIO TRA I ROMANI

Dal 21 febbraio è in scena alla Sala Umberto una versione particolare di una delle più importanti e rappresentate opere di William Shakespeare, "Sogno di una notte di mezza estate", con Isa Danieli e Lello Arena.

Nel perimetro simbolico della sala di un antico palazzo napoletano, Titania e Oberon attivano una drammaturgia di capricci e smanie riducendo le sorti degli uomini a fragili trame da vecchi teatri dei burattini. I due, come schegge di dei precipitati in terra, continuamente sospesi fra sonno e veglia, inscenano armonie, assecondano discordie, conducono, con estro malaccorto, una regia dei sentimenti umani. Le loro parole/note contrappuntano la polifonia dei surreali ospiti del palazzo (pupazzi, elfi, musicisti, attori), dettano sintonie tra lirismo e antiche tradizioni narrative, reinventano fascinazioni favolistiche, si fanno poetiche o scurrili a richiamare le alternanze emotive del mondo ispirativo shakespeariano.

Tra fedeltà ed irriverenza, la scrittura di Cappuccio riorchestra il “Sogno” per cercare ulteriori rifrangenze all’incanto musicale della lingua shakespeariana. La regia e la scena ne assecondano la lettura trasformandosi, per amplificarne il suono, in una sorta di grande, onirico e vagamente circense carillon.

Claudio Di Palma

ISA DANIELI e LELLO ARENA

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE

di Ruggero Cappuccio

liberamente ispirato all’opera di William Shakespeare

con

FABRIZIO VONA | RENATO DE SIMONE | ENZO MIRONE

ROSSELLA PUGLIESE | ANTONELLA ROMANO

costumi ANNAMARIA MORELLI scene LUIGI FERRIGNO

musiche MASSIMILIANO SACCHI burattini SELVAGGIA FILIPPINI

regia CLAUDIO DI PALMA

produzione Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro

in collaborazione con Officine Culturali della Regione Lazio Bon Voyage,

Festival Teatrale di Borgio Verezzie Civit’Arte 2015

21 FEBBRAIO – 5 MARZO 2017

SALA UMBERTO

Via della Mercede, 50 Roma

Tel. 06 6794753

www.salaumberto.com

martedì, giovedì e venerdì ore 21, sabato ore 17 e 21, domenica ore 17

Prezzi da 32€ a 23€