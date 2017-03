Casaidea 2017: legno, metalli e tessuti protagonisti di una casa sempre più materica

Torna a Roma dopo qualche anno uno spettacolo di grande successo. Il Romeo e Giulietta di Mimmo Strati, ambientato in un istituto scolastico in autogestione, ribalta le aspettative, rimanendo fedele all'originale ma allo stesso tempo risultando scherzoso nei confronti del testo, senza mai essere irriverente.

In scena, diretti da Mimmo Strati, Marisol Serago, Cesare Cesarini, Anita Pusceddu, Flavia Faloppa, Francesco Falco, Andrea Carpiceci, Giulia Debe', Arianna Polidori, Tommaso Moro portano sul placo dal 9 al 26 marzo, Romeo e Giulietta Paccavano Eccome di Mimmo Strati e Maria Elisabetta Alaimo.

Un'attrice disoccupata si ritrova a gestire un corso di teatro in un istituto tecnico autogestito. Il testo trattato è Romeo e Giulietta del Bardo William Shakespeare. Il primo impatto non è facile: i suoi "allievi" nascondono le loro insicurezze dietro una facciata di aggressività e modi sgarbati e rudi. Le uniche entusiaste sono due giovani ragazze, una di famiglia aristocratica e imparentata con noti personaggi, l'altra timida, silenziosa e forse con qualche problema di anoressia. L'attrice/professoressa non si scoraggia davvero mai, facendosi aiutare dalla bellezza del testo, cercando anche di parlare con i suoi "allievi" che si rivelano parecchio problematici e tutt'altro che insensibili.

Lo spettacolo corre continuamente su due binari: dalla magia della poesia e del teatro si ritorna alla realtà quotidiana fatta di battute e gag, tra dichiarazioni d'amore alla squadra del cuore, e ricordi dolorosi che inevitabilmente il teatro fa riaffiorare. Il balcone è un banco di scuola, al rinfresco della festa da ballo in casa Capuleti ci sono patatine e coca cola, per fare la pioggia bastano due buste di plastica, ma la forza della storia trascina comunque. Uno spettacolo sulla scuola e sulla magia del teatro, al tempo stesso istruttivo e divertente, poetico e goliardico, ma anche un po’ malinconico.

ASSOCIAZIONE CULTURALE AmARTI Theatre & Arts

presenta uno spettacolo di Mimmo Strati

ROMEO E GIULIETTA…PACCAVANO ECCOME !

Di Mimmo Strati e Maria Elisabetta Alaimo

Con MARISOL SERAGO - CESARE CESARINI - ANITA PUSCEDDU - FLAVIA FALOPPA - FRANCESCO FALCO - ANDREA CARPICECI – GIULIA DEBE' - ARIANNA POLIDORI – TOMMASO MORO

Regia di MIMMO STRATI

TEATRO DELLE MUSE

via Forlì 43 – Roma

dal 9 al 26 marzo

dal giovedì alla domenica

giovedì e venerdì ore 21.00

sabato ore 17.00 e 21.00

domenica ore 18.00

biglietti Intero 22€ - Ridotto 16€

www.teatrodellemuse.it

06.44233649