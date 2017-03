Casaidea 2017: legno, metalli e tessuti protagonisti di una casa sempre più materica

Al Centro Culturale Artemia di Roma dal 17 al 19 marzo 2017, in occasione della Rassegna Teatrale al femminile "IL SIPARIO DELLE DONNE", sarà in scena lo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Bianca Maria Castelli: NOCCIOLI DI ALBICOCCHE.

Una donna ha bisogno di immaginare la vita degli altri per non sentire l’angoscia per la sua di vita, che sta finendo troppo in fretta per una malattia incurabile. E allontana questo suo dramma quotidiano rifugiandosi nella musica, nel canto e andando via da casa. Così, mentre passeggia nelle strade della sua città, osserva accuratamente le persone che incontra ed inizia a fantasticare sulla loro esistenza. Immagina minuziosamente la loro quotidianità e inizia il racconto della vita degli altri: “Noccioli di albicocche”.

“Noccioli di albicocche” parla di vita. Nella sua quotidianità, nelle sue imprese, grandi o piccole che siano. La vita, qualunque essa sia, è preziosa e il congedo da essa è sempre difficile perché momento unico e a noi sconosciuto. Vale sempre la pena di viverla, anche solo per assaporare la dolcezza languida di un frutto dolce e maturo. (B.M. Castelli)

Dal 17 al 19 Marzo 2017

Venerdì h 20,30 sabato h 21.00 e domenica h 18

CENTRO CULTURALE ARTEMIA

Via Amilcare Cucchini, 38 Roma

NOCCIOLI DI ALBICOCCHE

Scritto, diretto e interpretato da Bianca Maria Castelli

Coacher Cristina Aubry

Con Claudio Bevilacqua, Enrico Mossena e Roberto Capacci

Quadri di Paola Alviano Glaviano

Con la partecipazione di Giulio Marasca

www.centroculturaleartemia.org

Prenotazioni (anche SMS): 334 1598407

Biglietto unico euro 10 + 2 di tessera associativa, i minorenni non pagano la tessera