Manifestazioni del 25 marzo: ecco tutte le deviazioni dei mezzi pubblici

In scena al Teatro Hamlet di Roma dal 6 al 16 aprile lo spettacolo 'COMING OUT la vera storia di Andy e Norma'. Una commedia originale ed attualissima, Coming Out, che si ispira alla celebre piece di Neil Simon, Andy e Norman, che in questo caso diventano Andy e Norma.

Coming Out, è una commedia degli equivoci, dal ritmo incalzante e appassionante, che fra risate e gag fa riflettere anche sulla difficoltà di riconoscersi per quello che si è, di fare outing e di guardare in faccia i propri sentimenti. Un triangolo amoroso fuori dagli schemi classici raccontato però come una classica sit-com statunitense. A Londra un dandy squattrinato e la sua amica scrittrice, ma senza ispirazione, condividono l’appartamento e le vicissitudini della vita. Sembra tutto scritto, ma cosa succede se la scrittrice si innamora di un principe azzurro assai diverso da quello che aveva in mente? E se il principe azzurro si accorgesse di essere meno azzurro e molto più glitterato? E se l’amico della principessa fosse anche lui una principessa rinchiuso a sua volta in un castello? Insomma, l’amore salverà qualcuno dalla torre, ma niente sarà come previsto!

La Compagnia de ‘I Soliti Quattro’ nasce a Roma nel 2005 e ha all’attivo oltre 20 spettacoli - alcuni dei quali portati con successo in tournée in Italia e con riconoscimenti e critiche entusiastiche – che spaziano dalla commedia brillante al teatro contemporaneo, ma sempre con una propria rigorosa rilettura che esalta le proprietà dell’opera e l’aspetto appassionato della Compagnia.

COMING OUT

La vera storia di Andy e Norma

INTERPRETI: Alessandro Catalucci, Tania Benvenuti e Paolo Tommasi

REGIA: Alex Tanpaul

AIUTO REGIA: Marco Ambrosia

SCENOGRAFIA: Brando Falorsi

DISEGNO MUSICALE: Christian Marras

TEATRO HAMLET

Via Alberto da Giussano, 13

Dal 6 al 16 Aprile, dal giovedì alla domenica

Giovedì, venerdì e sabato ore 21.00 – Domenica ore 18.00

Biglietti: Intero 12 euro (+ 2 euro tessera annuale teatro) Ridotto 10 euro (+ 2 euro tessera annuale Teatro

Info e prenotazioni: 06 94 84 24 63 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.