Manifestazioni del 25 marzo: ecco tutte le deviazioni dei mezzi pubblici

Dal 28 marzo al 2 aprile al Sala Uno Teatro sarà in scena EYES WINE SHOT, lo spettacolo di e con Giuseppe Gandini e Gianantonio Martinoni, che unisce il teatro al sapore antico del vino, un’occasione unica per gli appassionati delle cantine e del buon teatro. Ad aprire le danze della degustazione martedì 28 marzo avremo l’onore di assaporare i vini dell’azienda vinicola La Tognazza, di Gian Marco Tognazzi.

LO SPETTACOLO. Uno spettacolo esilarante, divertente e ricco di informazioni sul vino, la sua storia, la sua chimica e il suo linguaggio. Un racconto serrato sul nettare degli Dei con una lettura ironica del linguaggio che si legge nelle guide enologiche. Uno spettacolo piccolo e divertente che si accompagna perfettamente ad una degustazione. Uno spettacolo, infine, adatto per qualsiasi luogo e per qualsiasi occasione, dal teatro alla casa privata, dalla cantina vera e propria al ristorante e alle enoteche. Testi di grandi autori (Gaber, Neruda), informazioni semiotico-scientifiche e sketch derivati dall’improvvisazione regalano al pubblico 50 minuti di puro divertimento durante il quale saprete ‘tutto quello che volevate sapere sul vino e non avete mai osato chiedere’ (in enoteca).

LA TOGNAZZA, LA FILOSOFIA.

“La Tognazza è oggi un brand e uno stile di vita. È sinonimo di carattere, convivialità, personalità audace e creativa, divertimento. Sono questi gli ingredienti principali di ogni prodotto, sono questi gli elementi che regalano ad ogni etichetta colore, aroma, accento, vita. Ogni vino de La Tognazza racchiude una sua storia, sempre diversa e soprattutto in controtendenza ai classici stereotipi. Dalla vigna alla bottiglia, fino alle etichette e al modo di farsi vivere, La Tognazza è un’alternativa.

La Tognazza, l’Alternativa dal 1969.”

http://www.latognazza.net/

Sala Uno Teatro – P.za Porta San Giovanni, 10

Tutti i giorni alle 21 e la domenica alle 18

BIGLIETTI: biglietto unico 10 euro, – tess. 2 euro

INFO E PRENOTAZIONI Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Teatro Sala Uno

Telefono +39 06 86606211

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.